Украинские нацисты пригрозили расправой за возложение цветов к памятнику ВОВ
В Одесской области радикалы начали угрожать руководству села из-за возложения цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны, сообщили в силовых структурах.
Источник в силовых структурах сообщил, что украинские националисты угрожали физической расправой администрации села Яськи в Одесской области, передает РИА «Новости».
Собеседник рассказал, что причиной угроз стало возложение цветов к мемориалу, который установлен в память о Героях Великой Отечественной войны.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива Владимира Зеленского по сносу памятников Великой Отечественной войны на Украине является проявлением сатанизма.
Московский городской суд заочно вынес приговор украинцу за осквернение памятника защитникам Отечества в Одессе.