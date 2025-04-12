Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж

Дискуссия с Лавровым вызвала ажиотаж, гостям форума не хватило мест в зале

Tекст: Вера Басилая

На Антальском дипломатическом форуме дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызвала значительный интерес среди участников и прессы, передает ТАСС.

Многим гостям форума не хватило мест в зале, из-за чего некоторые из них были вынуждены слушать выступление министра, стоя в несколько рядов.

В ходе дискуссии Лавров заметил, что одна из участниц сидела на полу, и поинтересовался, удобно ли ей. Это вызвало оживление в зале, а ведущий мероприятия с юмором предложил в следующем году провести сессию с участием Лаврова на близлежащем стадионе, который может вместить до 14 тыс. зрителей.

Лавров прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме, темой которого было «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Турции в Анталье.