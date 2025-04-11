МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Турции в Анталье

МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Турции Фиданом в Анталье

Tекст: Валерия Городецкая

В сообщении на сайте МИД говорится, что в ходе переговоров министры затронут двусторонние торгово-экономические связи, взаимодействие в энергетике, финансах и других сферах. «Приоритетными задачами остаются сохранение положительной торговой динамики в условиях негативного влияния западных санкций на российско-турецкое сотрудничество», – отметили в ведомстве.

Также будет обсуждаться работа над стратегическими проектами, включая строительство АЭС «Аккую» и эксплуатацию газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Важной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности недавние события в палестино-израильской зоне боестолкновений.

Министры также планируют рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокировку транспортного сообщения и коммуникаций. В рамках форума Сергей Лавров выступит с обзором подходов России к актуальным глобальным и региональным вопросам и проведет встречи с зарубежными коллегами для обсуждения тем, представляющих взаимный интерес.

В феврале Лавров посетил Турцию, в Анкаре он провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров затрагивалась сирийская тема.