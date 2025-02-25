Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Песков: Россия сохраняет контакты с Сирией по вопросу сохранения баз
Российская сторона ведет контакты с сирийским руководством, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о российских базах в Сирии.
«Мы продолжаем наши контакты с сирийскими властями, сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что глава МИД Сергей Лавров ранее посетил Турцию, в ходе переговоров там затрагивалась сирийская тема.
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа заявил о важности отмены санкций, введенных против Дамаска.