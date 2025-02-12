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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    10 комментариев
    12 февраля 2025, 19:54 • Новости дня

    Путин заявил о необходимости снятия санкций с Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа заявил о важности отмены санкций, введенных против Дамаска, сообщила канцелярия сирийского лидера.

    Путин заявил о необходимости отмены экономических санкций против Сирии, сообщили в канцелярии, передает ТАСС.

    Кроме того, российский лидер направил официальное приглашение главе сирийского МИД Асааду аш-Шибани в Россию.

    Ранее сообщалось, что Ахмед Шараа в ходе беседы с Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами.

    10 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Пушилин рассказал Путину о радости жителей Донбасса от пробок на дорогах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

    Пушилин на встрече с Путиным признался, что у жителей Донбасса есть необычная особенность: они испытывают радость, видя пробки на дорогах. Он пояснил, что пробки на дорогах Донбасса воспринимаются как положительный знак, показывающий, что все больше людей решают вернуться в свои дома.

    Глава ДНР также сообщил, что доходы региона в прошлом году выросли на 28,4%, а в этом ожидается дальнейший рост, передает ТАСС.

    «По росту доходов тоже мы делаем абсолютный акцент: 28,4% по прошлому году, лучше результат, чем в 2023 году. В этом году мы также планируем увеличить доходы», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что впервые в республике утвержден трехлетний бюджет, который позволит лучше планировать финансовую политику и реагировать на запросы граждан. В рамках нового бюджета было увеличено финансирование образовательного сектора на 5,2 млрд рублей, что, по словам Пушилина, обеспечит дополнительные возможности для улучшения системы образования в регионе.

    Ранее Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что безопасность в регионе является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    12 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

    Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

    В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

    «Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

    В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

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    10 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа

    Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    «Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, состоялась ли беседа между двумя лидерами, передает ТАСС.

    Ранее американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи лидеров стран пока не проводились, отмечали дипломаты.

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    11 февраля 2025, 06:59 • Новости дня
    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

    Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО вице-губернатору Приморья Ефремову

    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
    @ primorsky.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову звание Героя России, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания во Владивостоке.

    «Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

    Александру Иваровскому и Сергею Дмитриеву, которые погибли вместе с Ефремовым, также присвоены высокие государственные награды.

    Напомним, на днях тела Ефремова и бойцов «Тигра» доставили в Приморье.

    Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ефремова героем, отметив его вклад в создание приморского добровольческого отряда «Тигр», которым он командовал.

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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    11 февраля 2025, 20:04 • Новости дня
    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний

    Политолог Журавлев: Калужской области удалось сохранить внушительные темпы развития и промышленный потенциал в условиях санкций

    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После начала действия антироссийских санкций экономика Калужской области находилась под большим давлением. Однако команда губернатора Владислава Шапши, представителя нового поколения управленцев, сумела решить многие возникшие проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

    «Калужская область сегодня – это активно развивающийся регион, занимающий четвертое место по росту экономики в стране. Добиться подобного положения дел было нелегко. И действующий губернатор региона Владислав Шапша внес колоссальный вклад в достижение местной промышленностью впечатляющих результатов», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

    «Регион всегда был производственным центром. Причем до ввода западных санкций здесь были сосредоточены колоссальные производственные мощности западных компаний. И вот фирмы ушли, заводы остались, тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Но властям области удалось сделать невозможное: сохранить промышленный потенциал», – отмечает он.

    «В кратчайшие сроки были найдены новые рынки сбыта, заменены ушедшие из России иностранные партнеры. При этом были запущены и абсолютно новые для региона производства. Параллельно с этим в области развивалось сельское хозяйство, модернизировалась транспортная сеть. На этом фоне выросла и инвестиционная привлекательность субъекта», – подчеркивает собеседник.

    «Важно отметить, что Шапша является представителем нового поколения российских управленцев. Тот факт, что его руководство Калужской областью оказалось успешным, говорит об успешности кадровой политики главы государства, которую Владимир Путин логично развивает с самого начала своего президентства», – рассуждает эксперт.

    «Интересно, что в нашей стране удалось создать по-настоящему качественную систему подготовки кадров для госаппарата. Молодые управленцы сумели с честью провести свои регионы через пандемию, шквал западных санкций и начало СВО. Президенту удалось взрастить поколение патриотов, готовых работать на благо развития своего государства», – заключил Журавлев.

    Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Во время беседы глава региона обратил внимание, что все предприятия иностранных автопроизводителей в субъекте успели возобновить работу после перехода под контроль отечественных инвесторов. Таким образом властям удалось обновить кластер, объединяющий 30 предприятий и предоставляющий работу десяти тыс. человек.

    «Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», – обратился к Путину Шапша по итогам встречи.

    Глава государства, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора региона многое получается, но у региона имеются и проблемы. Например, он вспомнил о более 200 свалках, а также о перегруженности городского транспорта. Президент пообещал главе субъекта помочь с решением этих вопросов.

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    11 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Погибшего при спасении друга подростка из Курской области посмертно наградили

    Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» подростка из Курской области Артема Жердева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших» – 16-летний юноша погиб, спасая тонувшего в реке друга.

    Указ о награждении был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. По информации, предоставленной главой Октябрьского района Курской области Андреем Быковским, трагедия произошла 19 июня. Жердев, проходя мимо реки Сейм, увидел тонущего товарища и поспешил ему на помощь, передает РИА «Новости».

    Его друг не умел плавать и «всегда купался в одном месте, которое было не глубокое», сообщил Быковский. Но в этот раз он «отошел в сторону от ребят» и оказался захвачен течением. Жердев бросился спасать друга, но, несмотря на все его усилия, оба мальчика погибли.

    «Голова товарища, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за его плечи. Артем продолжал делать попытки спасти себя и товарища. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят сломались. Ребята ушли под воду», – рассказал Быковский.

    Свидетели трагедии вызвали спасателей МЧС, но спасти подростков не удалось. Быковский отметил, что Жердев был известен как спокойный и ответственный школьник, планировавший поступить в железнодорожный техникум областного центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне, когда резко выросло число утонувших детей в России по сравнению с предыдущими месяцами 2024 года, МЧС сообщало, что чаще всего трагедии происходят, когда дети купаются в необорудованных местах.

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    12 февраля 2025, 19:40 • Новости дня
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами, сообщила канцелярия сирийского лидера.

    Ахмед аш-Шараа указал на прочные стратегические отношения между Россией и Сирией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии.

    Он добавил, что Дамаск открыт для сотрудничества, если это отвечает интересам народа страны и способствует укреплению безопасности и стабильности.

    В среду Путин провел телефонный разговор с Ахмедом аш-Шараа. Российский президент выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между двумя странами.

    Встоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Москва и Дамаск перевернули страницу и постараются построить отношения с чистого листа.

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    10 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Путин: Безопасность в ДНР на первом месте, но важны и социальные темы
    Путин: Безопасность в ДНР на первом месте, но важны и социальные темы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что безопасность в регионе является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Путин предложил, чтобы обсуждение на встрече было посвящено не только вопросам безопасности, но и социально-экономическим аспектам: экономике, здравоохранению, образованию и социальным выплатам. Президент подчеркнул, что эти сферы играют ключевую роль в обеспечении достойного уровня жизни жителей Донецкой народной республики, сообщает ТАСС.

    Помимо этого, в рамках встречи обсуждалась судьба жителей Мариуполя, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Путин подчеркнул, что людей нельзя отселять далеко от прежних мест жительства, так как они привыкли к своим микрорайонам и инфраструктуре.

    Пушилин отчитался о сдаче 64 компенсационных домов в городе, которые составляют около 4,8 тыс. квартир.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в феврале 2025 года президент намерен провести очередную встречу с Пушилиным.

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    10 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Стриженова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова, подчеркнув его вдохновенную работу и искреннюю любовь зрителей к его творчеству.

    Глава государства подчеркнул, что актер всегда работал с полной душевной отдачей и пользовался искренней любовью зрителей.

    В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что Стриженов принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. «Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», – говорится в телеграмме.

    Напомним, на 96-м году жизни ушел из жизни актер советской и российской сцены Олег Стриженов, который был лауреатом многих театральных премий и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова СМИ назвали ишемический инсульт.

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    12 февраля 2025, 00:59 • Новости дня
    Львова-Белова помогла пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии

    Львова-Белова сообщила о возвращении бортом Минобороны пяти семей с детьми в Россию из Сирии

    Львова-Белова помогла пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии
    @ Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Министерства обороны доставил в Россию из Сирии пять российских семей с детьми, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Помогли еще пяти семьям с детьми вернуться из Сирии в Россию », – сообщила Львова-Белова в Telegram.

    Борт Минобороны доставил 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет. Омбудсмен поблагодарила за содействие российских военных и дипломатов, а также представителей правоохранительных органов и других профильных ведомств.

    «Мужа с дочкой встретила соотечественница, которая в декабре приехала в Москву в гости к двум старшим сыновьям – студентам федерального вуза, и уже не смогла вернуться обратно. Все это время наш аппарат был с мамой на связи – семья тяжело переживала разлуку», – рассказала Львова-Белова.

    На сегодняшний день в Россию с помощью уполномоченного вернулись 14 семей (44 человека). Работа по обращениям от граждан России, находящихся в Сирии, продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января Львова-Белова сообщила о возвращении шести семей из Сирии в Россию. Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии на борту самолета Минобороны в декабре. В ноябре Мария Львова-Белова помогла вернуть в Россию 26 российских детей из Сирии.

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    10 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Путин отметил роль МИД в противодействии переписыванию истории

    Путин: Российские дипломаты активно противодействуют переписыванию истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии, отстаивании национальных интересов России.

    Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел России отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии. Путин подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты будут особенно сосредоточены на этих задачах.

    «Российское внешнеполитическое ведомство может по праву гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу», – следует из телеграммы Путина.

    Президент отметил, что в текущей непростой международной обстановке МИД продолжает эффективно взаимодействовать с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России».

    Путин также акцентировал внимание на защите прав российских соотечественников за рубежом, указав, что эта задача требует особого внимания. Он выразил уверенность в том, что коллектив министерства продолжит трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций России.

    Путин пожелал сотрудникам Министерства иностранных дел и ветеранам дипломатической службы успехов и здоровья, подчеркнув их важную роль в построении справедливого многополярного миропорядка.

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    10 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сдаче свыше 70 компенсационных домов в Мариуполе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти ДНР намерены сдать в эксплуатацию 71 дом в Мариуполе для компенсационного жилья, 64 из которых уже сданы, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении властей ДНР сдать в эксплуатацию более 70 домов в Мариуполе в рамках программы компенсационного жилья, передает ТАСС.

    «В Мариуполе всего предстоит сдать 71 компенсационный дом, а 64 дома уже на данный момент сданы – это 4789 квартир», – уточнил он.

    По словам Пушилина, источником для компенсационного жилья в Мариуполе станет как новое жилье, так и жилье, брошенное прежними владельцами.

    Ранее Путин заявил, что безопасность в ДНР является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Пушилин сообщил Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

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    10 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    Небензя сообщил о рабочем канале связи России с новыми властями Сирии

    Небензя сообщил о сохранении дипломатического канала связи России с новыми властями Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжает поддерживать официальные дипломатические каналы с новыми властями Сирии, а также взаимодействует с сирийскими представителями при ООН, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Россия поддерживает активный рабочий канал связи с новыми сирийскими властями, передает РИА «Новости». Посол России продолжает свою деятельность в Дамаске, подтверждая дипломатическое присутствие РФ в стране. Василий Небензя отметил, что отношения с властями Сирии остаются на высоком уровне, несмотря на политические изменения в стране.

    «После смены власти в Сирии дипломатическое присутствие России в этой стране сохранилось. Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями. Здесь, в Нью-Йорке, мы также контактируем с хорошо знакомыми нам коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска», – заявил Небензя.

    Кроме того, постпред подчеркнул важность недавнего визита заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова в Дамаск. В ходе визита обсуждались перспективы выстраивания двустороннего сотрудничества на принципах дружбы и взаимного уважения. Российская сторона и новые власти Сирии остаются нацеленными на продолжение активных контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Абу Касра сообщил о том, что начались переговоры с Россией о будущем российских военных баз в Сирии.

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