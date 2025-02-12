Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией

Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний

Политолог Журавлев: Калужской области удалось сохранить внушительные темпы развития и промышленный потенциал в условиях санкций

Tекст: Олег Исайченко

«Калужская область сегодня – это активно развивающийся регион, занимающий четвертое место по росту экономики в стране. Добиться подобного положения дел было нелегко. И действующий губернатор региона Владислав Шапша внес колоссальный вклад в достижение местной промышленностью впечатляющих результатов», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

«Регион всегда был производственным центром. Причем до ввода западных санкций здесь были сосредоточены колоссальные производственные мощности западных компаний. И вот фирмы ушли, заводы остались, тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Но властям области удалось сделать невозможное: сохранить промышленный потенциал», – отмечает он.

«В кратчайшие сроки были найдены новые рынки сбыта, заменены ушедшие из России иностранные партнеры. При этом были запущены и абсолютно новые для региона производства. Параллельно с этим в области развивалось сельское хозяйство, модернизировалась транспортная сеть. На этом фоне выросла и инвестиционная привлекательность субъекта», – подчеркивает собеседник.

«Важно отметить, что Шапша является представителем нового поколения российских управленцев. Тот факт, что его руководство Калужской областью оказалось успешным, говорит об успешности кадровой политики главы государства, которую Владимир Путин логично развивает с самого начала своего президентства», – рассуждает эксперт.

«Интересно, что в нашей стране удалось создать по-настоящему качественную систему подготовки кадров для госаппарата. Молодые управленцы сумели с честью провести свои регионы через пандемию, шквал западных санкций и начало СВО. Президенту удалось взрастить поколение патриотов, готовых работать на благо развития своего государства», – заключил Журавлев.

Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Во время беседы глава региона обратил внимание, что все предприятия иностранных автопроизводителей в субъекте успели возобновить работу после перехода под контроль отечественных инвесторов. Таким образом властям удалось обновить кластер, объединяющий 30 предприятий и предоставляющий работу десяти тыс. человек.

«Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», – обратился к Путину Шапша по итогам встречи.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора региона многое получается, но у региона имеются и проблемы. Например, он вспомнил о более 200 свалках, а также о перегруженности городского транспорта. Президент пообещал главе субъекта помочь с решением этих вопросов.