Востоковед: Москва и Дамаск выстраивают отношения «с чистого листа»

Востоковед Семенов: Москва и Дамаск сумели сохранить отношения между странами

Tекст: Андрей Резчиков

«Этот разговор был ожидаемым с учетом позитивной динамики в отношениях России с новыми властями в Дамаске. Ранее стало известно, что наши военные базы остались в Сирии, а затем уже продолжились контакты на уровне высокопоставленных дипломатов, по итогам которых произошел контакт между лидерами государств», – считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Москва и Дамаск перевернули страницу и будут стараться налаживать отношения с чистого листа. Однако это не мешает сохранять ряд соглашений, достигнутых с предыдущим правительством Сирии. Это касается не только военных баз, но и других вопросов, – продолжил собеседник. – Самое важное, что не произошло разрыва отношений, потому что связи наших стран не ограничиваются исключительно политическими моментами. Они достаточно глубокие. СССР поддерживал отношения с Сирией еще до прихода клана Асада и партии «Баас» к власти».

Телефонный разговор Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа – пример реал-политик, считает эксперт: «Россия изначально говорила, что не вмешивается во внутренние дела Сирии, поэтому у РФ в целом меньше противоречий с новыми властями САР в отличие от Ирана. Россия всегда подталкивала Башара Асада к переговорам с оппозицией, в том числе вооруженной, к диалогу с Турцией и так далее. Поэтому у нас было, с чего начать диалог с новыми сирийскими властями».

Семенов предположил, что несмотря на отсутствие упоминания в сообщении пресс-службы Кремля информации о российских базах, этот вопрос мог обсуждаться в ходе телефонного разговора в более широком контексте: «Если мы хотим поддерживать отношения с Сирией, нельзя ограничиваться только темой баз. Понятно, что за базы придется платить деньгами в твердой валюте, либо делать еще что-то. Но есть и иные направления для взаимодействия».

Кроме того, на новые сирийские власти «давит Запад» и Дамаск в связи с этим «может накрутить ставку» за присутствие в стране иностранных военных баз. «Новые власти заинтересованы проводить многовекторную политику, диверсифицировать свои связи, поскольку им, по большому счету, никто не доверяет. Они, в свою очередь, тоже», – пояснил востоковед.

Напомним, в среду президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода САР Ахмедом аш-Шараа. Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между двумя странами.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона готова предоставить гуманитарную помощь сирийскому народу.

В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

«Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

В Сирии находится две российских базы: военно-морской порт в Тартусе и аэродром в Хмеймиме. Однако после того, как в декабре прошлого года президент Башар Асад был свергнут бывшими исламистскими повстанцами, вопрос присутствия российских военных объектов оказался на повестке дня. Новые власти Сирии на переговорах с российскими дипломатами в Дамаске потребовали «конкретных мер», в том числе компенсации. Богданов сообщил, что по вопросу о базах необходимы дальнейшие переговоры.