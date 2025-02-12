За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Востоковед: Москва и Дамаск выстраивают отношения «с чистого листа»
Востоковед Семенов: Москва и Дамаск сумели сохранить отношения между странами
Москва и Дамаск перевернули страницу и постараются построить отношения с чистого листа, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В среду Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики (САР) Ахмедом аш-Шараа.
«Этот разговор был ожидаемым с учетом позитивной динамики в отношениях России с новыми властями в Дамаске. Ранее стало известно, что наши военные базы остались в Сирии, а затем уже продолжились контакты на уровне высокопоставленных дипломатов, по итогам которых произошел контакт между лидерами государств», – считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.
«Москва и Дамаск перевернули страницу и будут стараться налаживать отношения с чистого листа. Однако это не мешает сохранять ряд соглашений, достигнутых с предыдущим правительством Сирии. Это касается не только военных баз, но и других вопросов, – продолжил собеседник. – Самое важное, что не произошло разрыва отношений, потому что связи наших стран не ограничиваются исключительно политическими моментами. Они достаточно глубокие. СССР поддерживал отношения с Сирией еще до прихода клана Асада и партии «Баас» к власти».
Телефонный разговор Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа – пример реал-политик, считает эксперт: «Россия изначально говорила, что не вмешивается во внутренние дела Сирии, поэтому у РФ в целом меньше противоречий с новыми властями САР в отличие от Ирана. Россия всегда подталкивала Башара Асада к переговорам с оппозицией, в том числе вооруженной, к диалогу с Турцией и так далее. Поэтому у нас было, с чего начать диалог с новыми сирийскими властями».
Семенов предположил, что несмотря на отсутствие упоминания в сообщении пресс-службы Кремля информации о российских базах, этот вопрос мог обсуждаться в ходе телефонного разговора в более широком контексте: «Если мы хотим поддерживать отношения с Сирией, нельзя ограничиваться только темой баз. Понятно, что за базы придется платить деньгами в твердой валюте, либо делать еще что-то. Но есть и иные направления для взаимодействия».
Кроме того, на новые сирийские власти «давит Запад» и Дамаск в связи с этим «может накрутить ставку» за присутствие в стране иностранных военных баз. «Новые власти заинтересованы проводить многовекторную политику, диверсифицировать свои связи, поскольку им, по большому счету, никто не доверяет. Они, в свою очередь, тоже», – пояснил востоковед.
Напомним, в среду президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода САР Ахмедом аш-Шараа. Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между двумя странами.
Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона готова предоставить гуманитарную помощь сирийскому народу.
В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.
«Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.
В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.
В Сирии находится две российских базы: военно-морской порт в Тартусе и аэродром в Хмеймиме. Однако после того, как в декабре прошлого года президент Башар Асад был свергнут бывшими исламистскими повстанцами, вопрос присутствия российских военных объектов оказался на повестке дня. Новые власти Сирии на переговорах с российскими дипломатами в Дамаске потребовали «конкретных мер», в том числе компенсации. Богданов сообщил, что по вопросу о базах необходимы дальнейшие переговоры.