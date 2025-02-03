С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Стало известно о сроках проведения президентских выборов в Сирии
Ахмед аш-Шараа сообщил о возможности выборов в Сирии через 4-5 лет
Переходный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что проведение президентских выборов в стране станет возможным через 4-5 лет.
«Срок до возможности проведения президентских выборов в Сирии составит от четырех до пяти лет», – отметил он в интервью телеканалу Syria, передает РИА «Новости».
Ранее французские следственные судьи выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада.
Сообщалось, что новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности. Глава новой администрации Сирии Ахмад аш-Шараа объявлен президентом страны на переходный период.