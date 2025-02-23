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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    23 февраля 2025, 22:14 • Новости дня

    Лавров прибыл в Турцию

    Лавров прибыл в Турцию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Анкару, сообщают информационные агентства.

    Источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что глава ведомства Хакан Фидан намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине.

    Кроме того, министры собираются обсудить двусторонние отношения России и Турции, передает РИА «Новости».

    В январе Лавров и Фидан в ходе телефонного разговора обсудили шаги по урегулированию в Сирии. 20 февраля в Йоханнесбурге на полях заседания министров иностранных дел стран G20 Лавров и Фидан также провели переговоры. A Haber сообщала, что ожидается визит в Турцию не только Лаврова, но и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая может посетить страну 26–27 февраля.

    23 февраля 2025, 02:44 • Новости дня
    Израиль отложил освобождение палестинских заключенных

    Израиль отложил освобождение 600 палестинцев из-за «унизительных церемоний» ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль отложил освобождение более 600 палестинских заключенных, потребовав, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС прекратило унизительные церемонии при освобождении израильских заложников, заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Израиль обвинил ХАМАС в «неоднократных нарушениях» договоренностей. Канцелярия Нетаньяху заявила, что указанные «церемонии» унижают честь заложников и используются в пропагандистских целях, передает ТАСС.

    В связи с этим «решено отложить освобождение террористов» до тех пор, пока Израиль не получит гарантии того, что «следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху подтвердил намерение вернуть всех заложников из Газы, где после недавнего освобождения шести человек остаются 63 заложника. ХАМАС в субботу передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста последнего из шести заложников, освобождаемых 22 февраля. Израиль в ответ на освобождение шести заложников должен был выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам.

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    22 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    В Турции заявили о скором визите Лаврова и Матвиенко

    A Haber: Турция готовится принять Лаврова и Матвиенко в конце февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибудут в Турцию с официальным визитом в конце февраля, сообщили источники турецкой газеты A Haber.

    По информации проправительственного телеканала A Haber, Сергей Лавров прибудет в Турцию 23-24 февраля, а Валентина Матвиенко – 26-27 февраля, передает РИА «Новости».

    На данный момент остается неизвестным, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводить встречу с Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров провел переговоры с Хаканом Фиданом на полях G20 в ЮАР.

    На конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД Турции Хакан Фидан заявил спецпредставителю президента США по России и Украине Киту Келлогу о готовности Анкары принять переговоры по Украине.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    ХАМАС пообещало разобраться с подменой тела израильтянки

    Tекст: Мария Иванова

    Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении расследовать подмену тела израильской заложницы Шири Бибас, потребовав от Израиля вернуть останки, переданные вместо него.

    Движение ХАМАС пообещало разобраться в ситуации с подменой тела израильской заложницы Шири Бибас и потребовало от Израиля вернуть останки, переданные вместо него, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в телеграм-канале движения.

    В заявлении ХАМАС отмечается, что тела могли быть перепутаны в процессе разбора завалов на месте обстрела, поскольку в месте содержания заложников находились также и палестинцы. ХАМАС намерен проинформировать посредников о результатах расследования и настаивает на возврате останков, как заявляет Израиль, палестинки, погибшей при бомбардировках Газы.

    Кроме того, представитель военного крыла ХАМАС, «Бригады Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда опубликовал список заложников, которых планируется освободить 22 февраля. Среди них числятся Элия Коэн, Омер Шем-Тов, Омер Венкерт и Таль Шохам, похищенные после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а также Авера Менгисту и Хишам ас-Сейид, которые находятся в секторе с 2014 и 2015 годов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста останки четырех израильских заложников, включая двух детей, в секторе Газа.

    Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении соглашения, так как они передали тело неизвестной жительницы Газы вместо заложницы Шири Бибас.

    Между тем спецпосланник американского президента Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожено, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.

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    22 февраля 2025, 10:31 • Новости дня
    Израильская экспертиза подтвердила убийство заложницы Бибас

    Израильская экспертиза подтвердила убийство Шири Бибас в плену ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская экспертиза подтвердила, что Шири Бибас, израильская заложница, была убита в плену палестинского движения ХАМАС, после опознания ее останков.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Haaretz, израильские судебные эксперты подтвердили, что останки, переданные ХАМАС, принадлежат Шири Бибас, и что она была убита в плену. Ранее израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, так как одно из переданных тел оказалось не принадлежащим израильской женщине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС передал Красному Кресту тело израильской заложницы Шири Бибас, а также пообещало разобраться с подменой тела израильтянки. Ранее ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту.

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    22 февраля 2025, 20:52 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля вернуть всех заложников

    Нетаньяху заявил о намерении вернуть всех 63 заложников из сектора Газа

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение вернуть всех заложников из Газы, где после недавнего освобождения шести человек остаются 63 заложника.

    Израиль твердо намерен вернуть всех удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщает ТАСС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после освобождения шести заложников 22 февраля, в плену остаются 63 человека, часть из которых погибли.

    Он отметил, что на данный момент было возвращено 192 заложника: 147 живыми и 45 погибшими. Из них 63 все еще удерживаются ХАМАС. Израильское правительство продолжит решительные действия по возвращению всех своих граждан.

    Нетаньяху подчеркнул, что все выжившие освобожденные пройдут медосмотры и реабилитацию в больницах.

    В ответ на освобождение шести заложников Израиль обязался выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам.

    Соглашение о прекращении огня, заключенное 15 января между Израилем и ХАМАС, предусматривает освобождение заложников в три этапа, первый из которых продлится 42 дня, он включает в себя обмен пленными.

    Напомним, в субботу ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста последнего из шести заложников, освобождаемых 22 февраля.

    Накануне группировка передала тело израильской заложницы Шири Бибас Красному Кресту. Палестинское движение также заявило о намерении расследовать подмену тела израильской заложницы, потребовав от Израиля вернуть останки, переданные вместо него.

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    21 февраля 2025, 10:39 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при передаче тела заложницы

    Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС передал тело неизвестной вместо заложницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в жестоком нарушении соглашения, заявив, что они передали тело неизвестной жительницы Газы вместо заложницы Шири Бибас.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в подлоге при передаче тела заложницы. Вместо тела Шири Бибас радикалы передали труп неизвестной жительницы Газы. Это произошло в рамках соглашения по обмену заложниками, условия которого были нарушены, передает ТАСС.

    В заявлении, распространенном канцелярией главы правительства, Нетаньяху назвал действия ХАМАС «жестоким и подлым нарушением». Он подчеркнул, что радикалы не только похитили членов семьи Бибас, но и не позволили матери быть рядом со своими детьми. «Жестокость чудовищ из ХАМАС не знает границ», – отметил премьер-министр.

    Кроме того, Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит полную цену» за свои действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху поручил армии Израиля провести контртеррористическую операцию. ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста останки четырех израильских заложников, включая двух детей, в секторе Газа. Израиль и ХАМАС не начали переговоры по второму этапу перемирия в Газе.

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    22 февраля 2025, 11:23 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о передаче двух заложников Красному Кресту в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобожденные в секторе Газа двое израильских заложников переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста и направляются в сторону израильских военных, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что двое израильских заложников, находившихся в секторе Газа, были переданы представителям Международного комитета Красного Креста, передает ТАСС.

    В настоящее время они в сопровождении сил специального назначения направляются на израильскую территорию. После возвращения их ждет первичный медицинский осмотр.

    В общей сложности в течение дня планируется освободить шестерых похищенных.

    Ранее палестинская группировка ХАМАС передала тело израильской заложницы Шири Бибас Международному комитету Красного Креста. Израильская экспертиза подтвердила убийство заложницы Бибас.

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    22 февраля 2025, 12:59 • Новости дня
    Анкара выразила готовность принять переговоры России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий дипломатический источник сообщил о готовности Анкары принять переговоры между Россией и США, однако пока не имеется конкретных договоренностей по этому вопросу.

    Анкара заявила о готовности принять встречу представителей России и США, но каких-либо конкретных договоренностей в этом направлении пока нет, передает РИА «Новости».

    Дипломатический источник в турецкой столице отметил, что официальное предложение на самом высоком уровне было сделано, но дальнейших конкретных шагов не последовало.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какой интерес Эрдогану до переговоров России и США. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране в течение двух недель.


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    22 февраля 2025, 16:42 • Новости дня
    ХАМАС передало Красному Кресту последнего заложника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный комитет Красного Креста сообщил, что ХАМАС передало его сотрудникам последнего из шести заложников, освобождаемых 22 февраля.

    Международный комитет Красного Креста уведомил израильскую армию о передаче последнего заложника представителями ХАМАС, передает ТАСС. Этот заложник является последним из шести освобождаемых 22 февраля.

    В сообщении армейской пресс-службы говорится: «По информации, предоставленной МККК, им был передан еще один заложник и сейчас они направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа».

    Ранее армия Израиля сообщила о передаче двух заложников Красному Кресту в Газе. Позже стало известно, что в лагере Нусейрат в секторе Газа палестинское движение ХАМАС передало еще троих израильских заложников представителям Красного Креста.

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    22 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Босфорский пролив закрыли из-за сильного снегопада

    Из-за сильного снегопада прекратилось судоходство через Босфорский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Босфорский пролив временно закрыли для судоходства в обоих направлениях из-за сильного снегопада, который охватил Стамбул, создавая неблагоприятные погодные условия.

    Босфорский пролив был временно закрыт для движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости». Агентство DHA сообщило, что снегопад, усиливающийся по всему Стамбулу, стал причиной остановки судоходства в обоих направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судоходство в проливе Босфор временно приостановлено из-за плотного тумана, окутывающего северные районы Стамбула. Также ранее судоходство в Босфоре перекрывали для поиска пропавших брата и сестры.

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    23 февраля 2025, 15:34 • Новости дня
    Эрдоган вновь избран главой правящей партии Турции

    Эрдогана переизбрали председателем Партии справедливости и развития в Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган был вновь избран председателем Партии справедливости и развития, оставаясь единственным кандидатом на съезде в Анкаре, где также обсуждались возможные перестановки в кабинете министров.

    В Анкаре состоялся съезд Партии справедливости и развития, на котором президент Турции Тайип Эрдоган был переизбран на пост главы партии, сообщает ТАСС. В своей речи Эрдоган выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что партия продолжит служить народу и стране. Он напомнил, что за 23 с половиной года партия ни разу не разочаровала ни Турцию, ни ее народ.

    Как отмечают местные СМИ, Тайип Эрдоган был единственным кандидатом на пост председателя Партии справедливости и развития. В ходе съезда также прошло голосование по спискам членов руководящих органов, включая исполком, центральный исполком и несколько партийных советов и комиссий.

    По данным турецкой прессы, после съезда ожидаются возможные перестановки в кабинете министров. Ожидается, что Эрдоган может заменить от пяти до семи министров. Также обсуждается возможность разделения некоторых ведомств на отдельные министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган заявил о наличии «черной дыры» в экономике США из-за их поддержки Израиля. Также Эрдоган назвал план по переселению палестинцев из Газы неприемлемым.

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    22 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    ХАМАС передало Красному Кресту трех израильских заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В лагере Нусейрат в секторе Газа палестинское движение ХАМАС передало троих израильских заложников представителям Красного Креста.

    По данным телеканала Al Jazeera, в лагере Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа, палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту троих израильских заложников, передает РИА «Новости». Освобожденные – Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт.

    Следующим освобожденным заложником станет Хишам ас-Саид. Его передача запланирована на субботу, и она пройдет отдельно в городе Газа.

    По информации СМИ, Хишам ас-Саид – араб-бедуин из Израиля, который удерживается в секторе Газа с 2015 года.

    Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что освобожденные в секторе Газа двое израильских заложников переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста и направляются в сторону израильских военных.

    До этого палестинская группировка ХАМАС передала тело израильской заложницы Шири Бибас Международному комитету Красного Креста.

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    21 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа пригрозил ХАМАС полным уничтожением

    Спецпосланник Трампа пригрозил ХАМАС полным уничтожением в случае отказа освободить заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.

    Радикальное палестинское движение ХАМАС может столкнуться с полным уничтожением, если не вернет всех израильских заложников, похищенных в 2023 году, передает ТАСС. Такое заявление сделал Адам Белер, спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников.

    В эфире телеканала CNN Белер подчеркнул, что на месте ХАМАС он бы освободил всех заложников, иначе движению грозит немедленное уничтожение. Он также добавил, что у него есть один совет для ХАМАС: необходимо немедленно вернуть тело Шири Бибас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при передаче тела заложницы. Ранее ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста останки четырех израильских заложников, включая двух детей, в секторе Газа.

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    23 февраля 2025, 21:09 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.

    Эрдоган провел телефонные переговоры с Макроном. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы. Эрдоган предложил начать переговоры по Украине, которые не исключают ни одну из сторон конфликта, и подчеркнул, что Турция готова провести их на своей территории, передает РИА «Новости».

    По словам Эрдогана, Турция уже предпринимала усилия для достижения мира между Россией и Украиной и может вновь внести свой вклад в переговорный процесс. Кроме того, турецкий лидер выразил несогласие с планом по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или другие третьи страны.

    В ходе беседы Эрдоган и Макрон договорились о более тесной координации работ в новом периоде сотрудничества, учитывая их статус союзников по НАТО.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, но Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.

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    23 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» в Ливане

    Израиль нанес удары по военному объекту и ракетным установкам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля нанесла удары по объекту с оружием «Хезболлы» и ракетным установкам в Ливане, угрожавшим мирным жителям.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военный объект и ракетные установки организации «Хезболла» в Ливане, пишет ТАСС. Пресс-служба армии сообщила, что удары были нанесены по объекту, на котором хранилось оружие и наблюдалась активность боевиков. Военные отметили, что эти ракетные установки представляли прямую угрозу мирным жителям Израиля.

    В армейской пресс-службе подчеркнули, что действия «Хезболлы» нарушают договоренности между Израилем и Ливаном и создают угрозу для государства. «ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали цели «Хезболлы» в Ливане, а ранее наносили удары по Южному Ливану, в то время как Армия обороны Израиля планирует вывести войска из Южного Ливана, сохранив присутствие на пяти стратегических позициях.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

      События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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