Лавров прибыл в Турцию

Tекст: Антон Антонов

Источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что глава ведомства Хакан Фидан намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине.

Кроме того, министры собираются обсудить двусторонние отношения России и Турции, передает РИА «Новости».

В январе Лавров и Фидан в ходе телефонного разговора обсудили шаги по урегулированию в Сирии. 20 февраля в Йоханнесбурге на полях заседания министров иностранных дел стран G20 Лавров и Фидан также провели переговоры. A Haber сообщала, что ожидается визит в Турцию не только Лаврова, но и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая может посетить страну 26–27 февраля.