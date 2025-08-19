Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в конституции Украины
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении конституции Украины, то должен в первую очередь выполнять статьи о правах русскоязычного населения.
Лавров заявил, что если Зеленский действительно привержен конституции своей страны, то ему стоит начать с выполнения первых статей основного закона, которые гарантируют права русскоязычного населения, передает ТАСС.
В интервью «России-24» Лавров напомнил, что, несмотря на законы, запрещающие использование русского языка во многих сферах, в украинской конституции сохраняются обязательства государства обеспечивать права русских и других национальных меньшинств. По словам министра, Зеленский во время визита в Вашингтон заявил, что не будет обсуждать вопрос территорий, ссылаясь на запрет конституции.
Глава МИД подчеркнул, что обязательства по защите прав национальных меньшинств не были отменены, и к ним следует относиться серьезно.
Ранее Зеленский заявил, что власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, однако уступка территорий невозможна из-за конституции Украины.
Лавров отметил, что киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику на территории Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим «групповым быдлом» из-за ущемления русского языка и заявлений украинских чиновников.