Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в конституции Украины

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что если Зеленский действительно привержен конституции своей страны, то ему стоит начать с выполнения первых статей основного закона, которые гарантируют права русскоязычного населения, передает ТАСС.

В интервью «России-24» Лавров напомнил, что, несмотря на законы, запрещающие использование русского языка во многих сферах, в украинской конституции сохраняются обязательства государства обеспечивать права русских и других национальных меньшинств. По словам министра, Зеленский во время визита в Вашингтон заявил, что не будет обсуждать вопрос территорий, ссылаясь на запрет конституции.

Глава МИД подчеркнул, что обязательства по защите прав национальных меньшинств не были отменены, и к ним следует относиться серьезно.

Ранее Зеленский заявил, что власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, однако уступка территорий невозможна из-за конституции Украины.

Лавров отметил, что киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику на территории Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим «групповым быдлом» из-за ущемления русского языка и заявлений украинских чиновников.