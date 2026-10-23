Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

Объявлено о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

Tекст: Валерия Городецкая

Локальное перемирие вступит в силу 29 октября и позволит временно прекратить боевые действия для организации безопасного коридора. Соглашение предусматривает доставку медикаментов, продовольствия и чистой воды, а также эвакуацию пожилых людей из зоны конфликта, сообщается в заявлении Белого дома.

«Ситуация в Алешках ужасающая. Это прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которым срочно требуется медицинская помощь, лекарства, еда и чистая вода», – заявила Мелания Трамп.

По словам супруги американского лидера, жители города сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и регулярными атаками. Первая леди выступила в роли эксклюзивного посредника и вела прямые переговоры с руководством России и Украины. Представители обеих стран совместно оценят потребности жителей в помощи. Желающие покинуть Алешки получат транспорт для переезда в выбранном направлении на территорию России или Украины.

Процесс эвакуации будут сопровождать сотрудники независимой американской медиаорганизации для документирования действий команд на местах. Контактный канал, использованный для достижения договоренностей, был создан ранее во время воссоединения 34 детей со своими семьями, и в настоящее время стороны приступили к разминированию дорог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках.

В середине месяца помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности по контактам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

Уполномоченный заявила о готовности американской команды оказать помощь оставшимся без продовольствия горожанам.