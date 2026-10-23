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Дроны ВСУ пробили до основания здание оператора связи «Лугаком» в Луганске
В результате атаки пяти беспилотников Вооруженных сил Украины на здание оператора связи «Лугаком» в Луганске приостановлена работа домашних и магистральных сетей, сообщил гендиректор предприятия Андрей Богучарсков.
«Здание пробито до основания. Два прилета непосредственно через крышу, два прилета на территорию, один дрон упал неразорвавшимся», – приводит ТАСС слова гендиректора. Богучарсков отметил отсутствие пострадавших, однако подчеркнул, что часть сервисов компании временно недоступна, включая домашний и магистральный интернет, а также телефонные звонки.
«Масштаб трагедии очень большой», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о масштабном пожаре в торговом центре после удара украинских беспилотников.