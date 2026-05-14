    Почему Россия не наращивает добычу нефти
    Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Си Цзиньпин и Трамп договорились о новой модели отношений
    Рубио назвал срок восстановления Украины
    Куба осталась без запасов топлива
    Уменьшилась доля называющих себя православными россиян
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    14 мая 2026, 08:35 • Новости дня

    В Киеве произошли перебои с водоснабжением после серии взрывов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На левом берегу украинской столицы зафиксированы серьезные проблемы с подачей воды, об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

    «На левом берегу столицы… перебои с водоснабжением», – заявил Кличко, передает РИА «Новости».

    До этого местные средства массовой информации писали о многочисленных взрывах на территории украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в украинской столице возникли перебои с электроснабжением и водой. Тогда Кличко призывал киевлян покинуть город из-за сложной ситуации.

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    13 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с гадалкой.

    По словам Царева, Ермак не только советовался с гадалкой, известной как Вероника Фэншуй, по вопросам назначения на государственные должности, но и пытался навести порчу на своих конкурентов.

    Как сообщил Царев в Telegram-канале, из сообщений, представленных в суде, следует, что Ермак отправлял гадалке имена руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко, а также имена депутатов Давида Арахамия, Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя: «Я на все готов, даже завтра». В ответ гадалка подталкивала Ермака к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Владимир Зеленский.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram добавил, что Ермак неоднократно просил гадалку «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. От отмечает, что к гадалке Фэншуй обращался не только Ермак, но и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Также в суде прозвучало, что 24 декабря, в день Рождества, гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести негативное воздействие.

    Ранее глава РФПИ Дмитриев посоветовал Ермаку нанять «мирную гадалку».

    13 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Руководство Румынии не встретило Зеленского у трапа самолета в Бухаресте

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на встречу «Бухарестской девятки», однако у трапа самолета его поприветствовал лишь посол собственной страны.

    Кадры одинокого прибытия политика опубликовали украинские средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что высокопоставленные румынские чиновники не приехали в аэропорт. Вместе с супругой гостя встречал только украинский дипломат Игорь Прокопчук.

    Президент Румынии Никушор Дан пропустил церемонию прибытия, сославшись на статус сопредседателя саммита. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе не оказалось временно исполняющего обязанности премьер-министра Илие Боложана и других членов кабинета министров.

    В администрации румынского лидера уточнили, что официальный прием состоится позже. Во второй половине дня политика ожидают в президентском дворце Котрочень.

    Объединение «Бухарестская девятка» появилось по инициативе Варшавы и Бухареста для укрепления восточного фланга НАТО. Первый официальный саммит прошел в 2015 году при участии лидеров девяти европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители руководства Германии не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена.

    Высокопоставленные чиновники Британии отсутствовали у трапа самолета украинского президента в Лондоне.

    Парламент Румынии отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана.

    13 мая 2026, 20:44 • Новости дня
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В европейских странах нарастает недовольство присутствием переселенцев с Украины, что приводит к постепенному сворачиванию мер социальной поддержки и ужесточению миграционных правил, отметили в Совете Европы.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обратил внимание на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», – подчеркнул О'Флаэрти в своей статье на сайте Совета Европы.

    Он отметил, что несмотря на продление режима временной защиты до марта 2027 года, многие страны начали сокращать помощь беженцам. В первую очередь, это касается предоставления жилья и выплаты социальных пособий. Часть государств переходит на выдачу обычных видов на жительство с более строгими требованиями.

    Кроме того, страны, не присоединившиеся к Директиве о временной защите, все чаще отказывают в убежище новым переселенцам. Это происходит в случаях, когда мигранты прибывают из украинских регионов, которые европейские власти считают безопасными, подчеркнул О'Флаэрти.

    Ранее сообщалось, что украинцы завезли в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии. До этого стало известно, что Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев.

    При этом, власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    13 мая 2026, 10:06 • Новости дня
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В пещере у популярного греческого острова Лефкас рыбак обнаружил начиненный взрывчаткой ударный дрон Magura с работающими двигателями, Греция в связи с этим выразила протест.

    Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах, передает Politico.

    В Афинах опасаются, что боевые действия могут перекинуться на Средиземноморье из-за попыток Киева атаковать теневой флот, перевозящий российскую нефть.

    Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил украинское происхождение беспилотника. На заседании совета по обороне ЕС в Брюсселе он назвал произошедшее «крайне серьезным инцидентом».

    Глава МИД Йоргос Герапетритис также выразил недовольство на встрече с европейскими коллегами, пообещав ответить дипломатическими протестами.

    Греческие вооруженные силы контролируют расследование и готовят отчет. Рассматриваются две основные версии: беспилотник сбросили с коммерческого судна или запустили с украинской базы в Мисрате на западе Ливии. В Киеве заявили об отсутствии информации о дроне, но выразили готовность к сотрудничеству для выяснения обстоятельств.

    Инцидент вызвал критику правительства Греции со стороны оппозиции. Лидер ультранационалистической партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос отметил, что Владимир Зеленский всегда был врагом страны. При этом он предложил забрать аппарат для реверс-инжиниринга и массового производства подобных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции официально подтвердили украинскую принадлежность найденного у острова Лефкаса безэкипажного катера.

    В апреле украинские беспилотники атаковали иностранный нефтяной танкер в морской акватории Краснодарского края.

    Ранее министр судоходства Греции Василис Кикилиас связал удар по греческому судну Maran Homer с частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти.

    13 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод
    @ pererabotka.gazprom.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали все БПЛА ВСУ, направленные на промышленный Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

    Средства ПВО и РЭБ пресекли попытку удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, сообщил губернатор в Max.

    Падение обломков дронов спровоцировало локальное возгорание на территории предприятия. По информации МЧС, пожар планируют полностью ликвидировать в течение нескольких часов. Специалисты отмечают, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани нет.

    В результате инцидента никто из сотрудников газоперерабатывающего завода не пострадал, жертв также удалось избежать. Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме, ситуация находится под контролем местных властей и экстренных служб.

    В сентябре в ходе ночной атаки на промышленный объект этого региона осколки стекла ранили местную жительницу.

    13 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    NYT: При Трампе прекращение огня потеряло смысл
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Мария Иванова

    Краткосрочные перемирия превратились в сугубо медийный инструмент, поэтому даже недавнее трехдневное прекращение огня на Украине не привело к реальной остановке боевых действий на фронте, отмечает The New York Times.

    Концепция прекращения огня утратила свой традиционный смысл в эпоху президентства Дональда Трампа, пишет The New York Times.

    По мнению аналитиков, перемирия стали самостоятельным продуктом для управления медийными циклами, в то время как боевые действия на Украине продолжаются без остановки.

    «То, что здесь происходит, – это фокус на подмножестве вирусных моментов, которые привлекают внимание СМИ к политическим лидерам», – заявил профессор Института международных исследований мира имени Крока при Университете Нотр-Дам Мадхав Джоши.

    В ходе поддержанного главой Белого дома трехдневного перемирия боестолкновения на фронте не прекращались, а в результате ударов на Украине погибли 12 мирных жителей, отмечает издание.

    Отрыв перемирий от мирных процессов наблюдается и на Ближнем Востоке. Джоши отмечает, что успешный мирный процесс требует в среднем более четырех лет технической работы, тогда как недавнее перемирие на Украине было лишено независимого контроля и политической основы.

    Мирные переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США приостановлены на несколько месяцев.

    Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман связывает эту тенденцию с нехваткой терпения в Белом доме к сложной дипломатической работе.

    По его словам, для президента США прекращение огня приравнивается к миру, что отодвигает на второй план опытных чиновников ради громких заголовков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. До этого Владимир Путин обсудил инициативу о прекращении огня с американским коллегой.

    13 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Захарова: Мендель дала Зеленскому пендель

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД иронично отреагировала на беседу бывшей помощницы Владимира Зеленского Юлии Мендель с Такером Карлсоном.

    «Юлия Мендель дала Зеленскому пендель... Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится. Ну, извините, пожалуйста, это то, что говорили мы на протяжении всех этих лет», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Представитель ведомства подчеркнула, что Мендель долгое время работала с главой государства и наблюдала за ним с близкого расстояния. По словам дипломата, бывшие коллеги украинского лидера по шоу-бизнесу также прекрасно помнят о его давнем пристрастии к запрещенным веществам.

    «Нужно отдать должное: она прямо не сказала, она просто говорила о том, что он уходил после их брифингов, таких подготовок к интервью, к встречам, а возвращался другим человеком. Чем он занимался 15 минут в уборной, для нее загадка, но она еще много другого интересного рассказала», – указала Захарова.

    Украинская чиновница ранее сообщила, что перед важными встречами политик на 15 минут уединялся в уборной, откуда выходил совершенно другим человеком с неиссякаемой энергией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала о пристрастии своего шефа к наркотикам. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Владимира Зеленского серьезно зависимым от препаратов человеком.

    Ранее Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    14 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    Рубио назвал срок восстановления Украины

    @ Francesco Fotia/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий.

    Рубио поделился подробной оценкой сроков, которые понадобятся для возвращения страны к нормальной жизни, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства подчеркнул крайнюю длительность предстоящего периода.

    «Украина потратит два десятилетия на восстановление», – сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Политик также обратил внимание на текущую позицию американского руководства. По его словам, президент США сохраняет твердое намерение добиться завершения конфликта на Украине.

    Ранее Рубио заявил о готовности США выступить единственным посредником по Украине.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Карл III в тронной речи сделал политизированные заявления об Украине и НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая в палате лордов с тронной речью, король Британии Карл III сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО.

    Монарх подчеркнул, что политика Лондона будет строиться на оценке национальных интересов и опоре на союзников по альянсу, передает РИА «Новости».

    Карл III заявил, что «в этом нестабильном мире» британское правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на «трезвой» оценке национальных интересов, и оказывать поддержку народу Украины. Он добавил, что кабинет министров будет поддерживать неизменную приверженность Соединенного Королевства НАТО, в том числе за счет постоянного увеличения расходов на оборону.

    В конце апреля Карл III, выступая перед Конгрессом США, уже призывал к единству НАТО в контексте защиты Украины и ссылался на пятую статью устава альянса. Тогда эксперт по этикету и протоколу Лора Виндзор заявила, что король нарушил должностной протокол, поскольку не должен делать политизированные заявления.

    Тронная речь традиционно используется монархом для озвучивания программы законодательных мер правительства на предстоящую парламентскую сессию, ее трансляция ведется на сайте парламента.

    Напомним, Британия решила поставить Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году.

    В 2025 году Британия поставила Украине 85 тыс. ударных дронов за шесть месяцев.

    14 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие реакции Владимира Зеленского на антикоррупционный скандал вокруг его окружения может стать фатальной ошибкой и привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.

    Как пишет немецкая газета Spiegel, молчание Зеленского после удара по его репутации из-за коррупционного скандала является очень опасным знаком. По мнению издания, такая позиция может обернуться для политика настоящей катастрофой, передает РИА «Новости».

    «Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. <…> А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», – указывается в публикации.

    Автор статьи подчеркивает, что выбранная стратегия игнорирования ситуации не решает проблему растущего общественного негодования. Офис Зеленского лишь отделывается от запросов прессы бессмысленными банальностями, однако возмущение граждан не исчезает от простого замалчивания проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака. Сам политик опроверг слухи об истерике при подаче заявления об увольнении.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    14 мая 2026, 03:12 • Новости дня
    ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие делали уколы с невыясненным составом захваченным солдатам, угрожая им скорой смертью от болезней, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Специалисты начали расследование случаев применения медикаментов неясного происхождения в отношении захваченных бойцов, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат», – рассказал дипломат.

    Посол добавил, что точный состав вводимых веществ пока остается загадкой. Несколько вернувшихся после обмена военных уже подтвердили факты проведения подобных инъекций во время нахождения в неволе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о системном использовании Киевом медицинского персонала для пыток военнопленных.

    Украинские медики использовали пленных российских солдат для обучения студентов болезненным процедурам.

    Следователи СК России задокументировали факты проведения врачами ВСУ хирургических операций без наркоза.

    На Украине вводили неизвестные препараты российским военнопленным
    МИД предупредил об угрозе арестов за рубежом и экстрадиции россиян в США
    Немецкие СМИ предупредили Зеленского о катастрофе
    Найден подорвавшийся на японской мине пароход «Князь Горчаков»
    Бразилия увеличила импорт алюминия из России в 25 раз
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников
    Россия установила исторический рекорд по закупкам американской обуви

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам

    Крупная американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом прилетела в Китай. Какой набор взаимных требований предъявят друг другу Вашингтон и Пекин, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции – и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

