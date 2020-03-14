Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом

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14 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

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Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

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Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

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Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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              Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом

              Программы освоения Луны человеком пока наглядно реализуются только художниками из НАСА   14 марта 2020, 19:25
              Фото: nasa.gov
              Текст: Андрей Резчиков

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              Россия и Китай ведут переговоры о создании на Луне общей базы. Первые экипажи планируется направить к ней уже в 2031 году. Каждая из стран по отдельности реализовать такой проект не может. Однако совместно Москве и Пекину вполне по силам создать обитаемое жилье на естественном спутнике Земли. Уже в ближайшие годы страны должны определиться с местом высадки и строительства лунной базы.

              Российско-китайская рабочая группа обсуждает возможность создания на Луне общей базы или двух по соседству. Как сообщил в субботу РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли, основой для базы станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай собираются отправить на Луну в ближайшее время. «Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», – сообщил источник, уточнив, что это произойдет на одном из следующих заседаний совета РАН по космосу.

              Пока из двусторонних договоренностей следует, что вначале российский орбитальный аппарат «Луна-26» подберет места для будущих посадок китайских аппаратов. «Луну-26» планируется отправить в 2024 году, а через год – «Луну-27». Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года. В 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю, а также «Луны-29» для доставки тяжелого лунохода. Этот проект пока не включен ни в какую программу.

              Как ранее сообщали в Роскосмосе, рассматривается возможность установки научного оборудования на «Луне-26» и китайском аппарате «Чанъэ-7» для совместных космических экспериментов. Кроме того, Москва и Пекин создадут объединенный центр данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

              В конце прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует создать универсальный посадочный лунный модуль, который станет своеобразным лифтом. Еще летом госкорпорация размещала на сайте госзакупок тендер на проведение исследований в рамках космической экспедиции на естественный спутник Земли. Согласно документации, исполнитель должен был изучить создание ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны.

              Стартовая стоимость контракта оценивалась в 373,4 млн рублей. Программа первых полетов российских космонавтов на Луну будет называться «Вылазка», а следующие ее этапы – «Форпост» и «База». Из опубликованных ранее ЦНИИмаш (головной научно-исследовательский институт Роскосмоса) документов следует, что в 2028–2029 годах ожидаются испытательные старты и пилотируемый облет Луны, а в 2031 году – первая доставка экипажа. В дальнейшем полеты планируется проводить ежегодно.

              В Китае космонавтика находится сейчас на подъеме. Летом прошлого года национальное космическое управление КНР (НКУК) объявило о планах вместе с Россией и Евросоюзом проработать стратегию по созданию исследовательской станции на Луне, согласовать ее конструкторские особенности. В Центре лунных исследований и космических программ при НКУК пообещали подготовить окончательный вариант документа от всех сторон через 2-3 года.

              На сегодняшний момент КНР остается после России и США третей страной, которая осуществила экспедицию на Луну. В 2013 году китайцы совершили мягкую посадку аппарата «Чанъэ-3» с доставкой небольшого лунохода «Юйту» («Нефритовый кролик»). В начале прошлого года аппарат «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» впервые сел на обратной стороне Луны, после чего «Чанъэ-4» провел там беспрецедентный биологический эксперимент. А «Юйту-2» подтвердил существование двух типов пород лунной мантии.

              В экспертной среде нет однозначного мнения о том, насколько подобные планы реализуемы в уже озвученных временных рамках. Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев счел невозможным реализацию проекта даже до конца столетия. «Китайские аппараты для посадки на Луну не предназначены для высадки людей. Они слишком легкие. Для того, чтобы высадить человека на Луну, нужно в течение 10 лет затратить 150 млрд долларов. Эта расхожая оценка базируется на имеющемся у человечества опыте», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, такие деньги могут быть только у КНР, но у китайцев нет мощностей для реализации проекта. На разработки уйдет не менее двадцати лет. При этом на функционирование базы будут требоваться огромные ресурсы. Команду космонавтов придется менять раз в три месяца из-за высокой космической радиации. Альтернативой могла бы стать база на десятиметровой глубине, но это еще больше удорожает проект.

              «При желании базу на Луне могут создать американцы, у которых есть деньги и возможности. У них уйдет на это до десяти лет. Любая другая база уходит в область фантастики и следующего столетия», – уверен собеседник.

              В свою очередь, заведующий отделом исследований Луны и планет Института имени Штернберга Владислав Шевченко считает планы Москвы и Пекина вполне реализуемыми. Он напомнил, что проект лунной базы содержится в основных перспективных программах России и Китая. В российской программе говорится о планах не только исследовать Луну, но осваивать ее.

              «Уже несколько лет назад говорилось о том, что на Луне должна быть постоянно обитаемая база. Тогда исходили из того, что при всех успехах разработок искусственного интеллекта, всякий автомат выполняет только заложенную человеком задачу, а про самообучаемый аппарат на Луне я пока не слышал. Общепринятой становится стратегия, что на лунной базе будет комплекс автоматических устройств, а экипажи будут работать, как полярники, вахтовым методом», – сказал Владислав Шевченко газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, китайская космическая программа выдвигает страну на первый план в области лунных исследований, что показали успешные запуски аппаратов по программе «Чанъэ». «Объединить усилия России и Китая – это вполне перспективная и оправданная задача. Крупные и дорогостоящие космические проекты требуют высочайшего уровня развития технологий, что для одного, даже самого развитого государства, очень сложно и нерационально, когда можно объединить международные усилия», – уверен Шевченко.

              Сейчас российско-китайское сотрудничество в космической сфере происходит на уровне незначительных проектов, не соответствующих потенциалу обоих государств, уверен Моисеев. «Это сотрудничество в области навигации, дистанционного зондирования земли, особенно в части изучения последствий катастроф, когда со спутников ведется наблюдение за лесными пожарами, разливами рек. Есть традиционное научное сотрудничество на уровне конференций и совещаний, и нескольких рабочих групп, которые рассматривают некие возможности», – перечислил Моисеев.

              Ранее Китай приобрел у России технологии по отправке человека в космос и на этом сотрудничество прекратилось. «Китайцы успешно развивают эти технологии. Если посмотреть на их корабль «Шэньчжоу», то он очень похож на «Союз». Они использовали наши наработки и получили от нас все, что хотели», – уверен Моисеев.

              Впрочем, Шевченко уверен, что российско-китайский проект по созданию базы жизнеспособен и, видимо, будет реализован на южном полюсе Луны. «Эти области являются аномальными и уникальными, потому что там впервые были обнаружены значительные отложения водного льда. Ось вращения Луны так ориентирована к плоскости эклиптики (круг небесной сферы), что солнечные лучи идут параллельно ее поверхности и даже небольшой кратер оказывается погруженным в постоянную тень. В этих низкотемпературных областях, так называемых холодных ловушках, осаждается и хорошо сохраняется такой летучий элемент как водород. А если это не углубление, а возвышенность, то она постоянно освещаема солнцем, несмотря на время лунных суток. Если на таких «горках» установить солнечные батареи, то это будет вечный источник энергии, что очень важно при появлении там сооружений постоянного действия», – пояснил заведующий отделом исследований Луны и планет Института имени Штернберга.

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