Индийский лунный проект закончился без России провалом

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Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
Обсуждение: 143 комментария

Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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              Индийский лунный проект закончился без России провалом

              Индийский лунный модуль пропал бесследно   7 сентября 2019, 11:20
              Фото: isro.gov.in
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета.

              В прошедшую пятницу Индия, к сожалению, не стала четвёртой страной, осуществившей посадку своих аппаратов на поверхность Луны. Лунный посадочный модуль «Викрам» («Доблесть»), названный в честь Викрама Сарабхая, индийского учёного и отца-основателя индийской космической программы, был потерян во время посадочных манёвров. На высоте 2,1 км с аппаратом пропала связь, которая так и не восстановилась.

              Учитывая, что в этот момент посадочный модуль уже сошёл с устойчивой орбиты, это означает, что аппарат, скорее всего, разбился о поверхность Луны в районе Южного полюса. Орбитальный блок миссии «Чандраян-2» продолжит работу на орбите Луны и произведёт картографирование её поверхности с полярной орбиты высотой в 100 км, включая и до сих пор неизвестные площади в районе Южного и Северного полюса Луны.

              Миссия длиной в 12 лет

              Изначально проект «Чандраян-2», связанный с посадкой автоматического индийского аппарата на поверхность Луны и использование небольшого лунохода, планировался совместно с Российским космическим агентством. Соглашение между российским «Роскосмосом» и индийским космическим агентством ISRO касательно посадочной лунной миссии было подписано 12 ноября 2007 года.

              Проект был готов уже через полтора года - в августе 2009 года ISRO совместно с российскими специалистами завершила проект конструкции станции. Надо сказать, что вся индийская миссия была спланирована, исходя из достаточно ограниченных возможностей страны по выводу полезной нагрузки в космос - самый мощный индийский носитель, ракета GSLV Mk.III, может вывести на низкую околоземную орбиту лишь около 10000 кг груза. Это чуть больше, чем полезная нагрузка российской ракеты-носителя «Союз», чьи ранние модификации использовались для первых запусков автоматических станций к Луне, но вдвое меньше, чем полезная нагрузка ракеты-носителя «Протон», который использовался в СССР на завершающем этапе советской лунной программы автоматических станций.

              Как следствие, индийская миссия изначально была очень «зажата» в части своих возможностей. Например, для достижения Луны орбитальному модулю пришлось последовательно проделать пять последовательных орбитальных манёвров, очень экономно расходуя своё топливо для того, чтобы последовательно увеличивать апогей своей орбиты и приблизиться в итоге к Луне. Такая схема полёта позволяет использовать меньше топлива, однако платой становится длительный перелёт к Луне - запущенный ещё 22 июля 2019 года «Чандраян-2» смог достичь Луны только через месяц, 20 августа. Для сравнения, тот же путь советские и американские лунные станции проделывали за время 3-4 дня, так как использовали только одно включение двигателя на околоземной орбите, но тратили больше топлива.

              Пришлось экономить и на массе индийского лунохода «Прагьям» («Мудрость») - в 27-килограммовый аппарат смогли поставить только две цифровые камеры и два научных прибора - лазерно-искровый и рентгеновский спектрометры. Питание луноход должен был получать от собственных аккумуляторов и небольшой солнечной батареи, но работал бы только до наступление лунной ночи, так как не был приспособлен к её низким температурам.

              Вопросы надёжности миссии были понятны ещё на стадии проектирования - в 2011 году, после неудачи российской миссии «Фобос-Грунт», которая тоже использовала сложную схему полёта, «Роскосмос» сообщил индийскому агентству, что полностью пересмотрит технические аспекты, связанные с проектом «Чандраян-2». По мнению российских специалистов, наиболее уязвимым местом была бы именно посадка на Луну - так как в этом случае у аппарата бы не было «права на ошибку». В связи с этим «Роскосмос» предложил увеличить массу посадочного аппарата «Викрам», чтобы избежать риска. Российское агентство выдвинуло ряд дополнительных требований, в том числе по массе лунохода, а сроки выполнения миссии уже тогда были перенесены на 2015-2017 год. Однако уже в 2013 году Индия приняла решение запускать посадочный модуль и луноход к Луне самостоятельно, без помощи России.

              Как оказалось, даже сроки в 2015-2017 годы оказались слишком оптимистичными - последние изменения в конструкцию посадочного модуля и лунохода индийские специалисты были вынуждены вносить ещё в феврале 2019 года. Не так быстро получилось и с носителем GSLV Mk.III, без которого индийская лунная программа была бы и вовсе невозможной: в первый раз эта ракета вывела на орбиту полезную нагрузку только в июне 2017 года, а пуск «Чандраян-2» стал третьим в её карьере.

              Так что, провал?

              Несмотря на то, что посадочный аппарат миссии «Чандраян-2» был безвозвратно потерян, индийская лунная программа получила ценный опыт.

              Для начала, стоит сказать доброе слово о ракете-носителе GSLV Mk.III: она успешно вывела «Чандраян-2» на начальную орбиту с апогеем более 45000 км, что на 6000 км выше, чем планировалось. Это позволило «Чандраяну-2» использовать меньше топлива при полёте к Луне и продлит время его активной работы на окололунной орбите. Напомним, орбитальный блок миссии никак не затронут неудачей «Викрама», разбившегося при посадке - и его будущая работа обещает принести немало интересных научных данных. Кроме того, каждый успешный пуск GSLV Mk.III крайне важен для будущего индийской космонавтики - именно эту ракету Индия планирует в будущем использовать для пилотируемых космических полётов.

              Кроме того, даже неудавшаяся посадка «Викрама» принесла неоценимый опыт индийским специалистам - посадочному модулю не удался лишь самый ответственный, завершающий манёвр в непосредственной близости от лунной поверхности.

              Хочется верить, что эта неудача послужит хорошим уроком, на основе которого индийское космическое агентство проведёт «работу над ошибками» - и добьётся в будущем положительного результата.

              Кстати, долго ждать нам не придётся - уже на 2024 год к Луне запланирован запуск миссии «Чандраян-3», которую ISRO намеревается осуществить совместно с японским космическим агентством JAXA. В миссии «Чандраян-3» также будут использоваться посадочный модуль и луноход, котрые создаются Индией совместно с Японией.

              Так что, судя по всему, никто из новой лунной гонки выходить не собирается. Первый индийский «блин», разбившийся комом о поверхность Луны - всего лишь один из этапов покорения спутника нашей планеты, которое, вслед за СССР и США, проводят в XXI веке новые космические державы.


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