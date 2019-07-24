Индия решила провести первые космические учения

Индийская армия до конца текущей недели собирается провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx, сообщили индийские СМИ.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность нашей страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы [ВС Индии] на эскалацию конфликта в космосе», – передает ТАСС со ссылкой на «Таймс оф Индиа» слова источника в правительстве страны.

Источник добавил, что в связи с растущей наступательной способностью Китая Индия должна «создать условия для защиты своих интересов в космосе».

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал о планах Индии по полету станции «Чандраян-2» к Луне.

Напомним, в понедельник сообщалось, что Индия планирует закупать в России ракетные двигатели для своей космической программы.

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