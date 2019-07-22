Эксперт: С запуском лунохода Индия вошла в число стран-лидеров в освоении космоса

План полета станции «Чандраян-2» к Луне очень сложен, далеко не все космические державы способны на такое, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Индия в понедельник запустила на Луну орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Цель миссии – исследовать лунный грунт, искать воду и минералы, а также отслеживать толчки под поверхностью планеты. Аппарат впервые приземлится на южном полюсе Луны, который мало изучали ранее.

«Хотя полетов на Луну было много, все-таки это большая редкость, тем более с такими целями как доставка луноходов. Выход по сложной непрямой траектории, потом маневрирование, потом полностью автоматическая посадка лунохода и работа на поверхности Луны. Это высший пилотаж, всего несколько стран могут такое делать», – заявил Моисеев.

Моисеев напомнил, что индийская космическая миссия имеет давнюю историю. Индия начала вести космические исследования в 1947 году, сразу же после обретения независимости. И уже в 1980 году стала седьмой страной в мире, запустившей собственный искусственный спутник Земли.

Сейчас в Индии работают над проектом «Гаганьян», призванным поставить ее в число государств, осуществляющих пилотируемые запуски. В феврале 2019 года был укомплектован первый отряд космонавтов для этой программы.