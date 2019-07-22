Индия успешно запустила «Лунный корабль»

Индийская организация космических исследований (ISRO) в понедельник осуществила успешный запуск к спутнику Земли межпланетной автоматической станции «Чандраян-2» (в переводе с санскрита – «Лунный корабль») с луноходом на борту.

Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома, расположенного в космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, передает ТАСС.

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Станция общим весом более 3,8 тонны отправилась в космос со второй попытки. 15 июля миссия по техническим причинам была отложена за 56 минут до запуска. Ракета тогда уже стояла на стартовой площадке космодрома, шел обратный отсчет.

Ожидается, что автоматическая станция достигнет Луны 6-7 сентября.