Названа причина отмены старта индийской лунной миссии

Старт индийской лунной миссии «Чандраян-2» был отложен из-за обнаруженных при загрузке топлива технических неполадках, сообщили СМИ.

Как пишет газета Economic Times со ссылкой на источник в Индийской организации космических исследований (ISRO), «Чандраян-2» является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии.

Запуск был настолько важен для индийцев, что к месту старта в Бенгальском заливе прибыл президент Индии Рам Натх Ковинд, передает РИА «Новости».



Всего за 56 минут до старта ISRO сообщила об отмене пуска, из-за технических неполадок, обнаруженных в последний момент в носителе SLV Mk III – крупнейшей индийское ракете.

По словам представителя ISRO, для устранения проблемы потребуется несколько дней, о дате старта сообщат дополнительно.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что запуск космического аппарата «Чандраян-2» для исследования Луны отложен.

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