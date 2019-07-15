Запуск индийского лунохода не состоялся

Запуск космического аппарата «Чандраян-2» для исследования Луны отложен, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Старт, который должен был состояться с космодрома Шрихарикота, отложили из-за «технической заминки». Проблему за час до запуска обнаружили в ракете-носителе.

ISRO сообщает, что решение отложить запуск принято как «мера предосторожности», передает РИА «Новости».

Ракета-носитель GSLV Mk III должна была вывести станцию в космос в 0.21 мск. В начале сентября «Чандраян-2» должна была достигнуть Луны, передает ТАСС.

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Миссия предусматривает мягкую посадку на Луну и доставку туда небольшого лунохода. Старт лунной экспедиции неоднократно переносился.

В октябре 2008 года к Луне уже был запущен аппарат «Чандраян-1».

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