Роскосмос оценил указ Трампа об освоении ресурсов Луны

Агрессивные планы США по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят международному сотрудничеству, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», – передает РИА «Новости» мнение Савельева.

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил он.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества

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