ВАРМСУ заявила о востребованности участников СВО на муниципальной службе

Tекст: Александра Юдина

Модуль «Государственная политика и система государственного управления» для второго потока программы «Время героев» стартовал на базе Мастерской управления «Сенеж».

В рамках курса эксперты делятся с участниками профессиональными знаниями, особенностями муниципальной службы и методами взаимодействия с жителями. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева рассказала слушателям о роли местного самоуправления и пригласила их попробовать свои силы в органах муниципальной власти.

Гусева отметила, что президент России поручил обеспечить успешную интеграцию участников СВО в гражданскую жизнь, в том числе через приглашение их в органы муниципальной власти. Она указала на примеры Героев России Нурсултана Муссагалеева и Евгения Чинцова, которые также учатся по данной программе и своим опытом вдохновляют других.

В ходе программы участники знакомятся с возможностями продолжения службы России на гражданском поприще. Мэр Тобольска Петр Вагин заявил, что жизненный опыт военнослужащих позволяет им эффективно решать гражданские вопросы и подчеркнул важность знания региональной истории.

Участник программы подполковник Андрей Соболев добавил, что муниципальная служба требует максимальной отдачи на благо жителей, а интеграция ветеранов СВО способствует развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Программа реализуется по поручению президента России Владимирa Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС и рассчитана на два года, обучение начали 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.