Профессор Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

«МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей в месяц. Эта конкретная цифра официально заложена в проект федерального закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, внесенный правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу», – рассказал он РИА «Новости».

Эксперт уточнил, что по сравнению с 2026 годом, когда МРОТ составляет 27 093 рубля, минимальная зарплата увеличится на 6,8%. Такое изменение связано с ожидаемым темпом роста средних зарплат в стране, поскольку при их увеличении пропорционально повышается и гарантированный государством минимум.

От МРОТ зависит не только минимальный размер зарплаты, но и размер больничных листов, пособия по беременности и родам для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Балынин назвал минимальный размер больничного в 2027 году. Силуанов сообщил о планах повышения МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году и рассказал о его росте в 2027 году.