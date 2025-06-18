Танцуй, молись, не люби

Есть социальные сети для общения, есть для самовыражения, есть для наблюдения. Вот в одну такую я хожу смотреть на людей, придерживающихся позиций, далеких от моих. Да, наш политический вокабуляр еще не сгенерировал слово, которым можно было бы заменить обрыдлое и потерявшее всякий смысл «либерал». Так вот, докладываю, ходил смотреть на людей в социальную сеть, видел интересное, пытался понять.
Одна женщина – знаменитый театральный критик и театровед, покинувшая Россию, а до того двадцать пять лет проработавшая в главных российских печатных изданиях – написала о том, как приземлившись в Берлине (люди демонстративно живущие вне России, всегда много летают, обратите внимание), она включила телефон, прочитала новость и захохотала на весь самолет. А новость была о том, что в ГИТИСе отслужили молебен по случаю удачного окончания учебного года.
Цитата с сайта ГИТИСа: «Молебен совершили выпускники ГИТИСа, которые затем приняли священство, – игумен Лука (Степанов) и иерей Игорь Мазепа, а также иерей Игорь Шаров, которому поручено окормление студенчества в Учебно-театральном комплексе ГИТИСа на улице Академика Пилюгина. Участниками молебна стали студенты, преподаватели и сотрудники института».
Это показалось театральной критикессе из Берлина невыносимо смешно и нелепо. Тут еще нужно иметь в виду, что сама она заканчивала именно ГИТИС.
Пост критикессы зашерила другая заграничная женщина – известная журналистка и переводчица, бывшая когда-то замужем за покойным ныне артистом МХТ, имевшая тесные отношения с Иосифом Бродским и живущая в Великобритании. Это факты ее биографии, которые она сама с удовольствием и открыто озвучивает, так что никакого тут вмешательства в личную жизнь с нашей стороны нет. Так вот журналистка и переводчица зашерила пост критикессы и приложила видео с бразильского телевидения, где католическая монахиня зажигательно танцует вместе со священником. Она написала: «Это вам в утешение».
Очевидно, тут имелось в виду, что новость о молебне в ГИТИСе оскорбляет эстетическое и гражданское чувство, а вот видео с танцующей католической монахиней может это чувство не просто привести в исходное положение, но даже и возвысить его. Православный молебен в ГИТИСе – плохо, танцующие на бразильском телевидении католические монахи – хорошо. Это надо понимать.
Я искренне пытался понять, почему людям, работающим в европейских медийных и культурных институциях, людям, покинувшим Россию по политическим и гуманитарным убеждениям, так не нравится идея молебна в театральном ВУЗе? Почему?
Допустим, диплом театроведа я тоже имею, хоть никогда им и не пользовался. Но тут уж, как до дела дойдет, так, пожалуй, вспомню, чему учили. А учили, в частности по истории театра тому, что театр и церковь связаны неразрывно. Средневековый театр, например, буквально возник из церковной мистерии, стал продолжением литургии. Античный театр по форме тоже был близок к богослужениям. Христианская церковь не принимала античный театр, потому что по официальной версии подвергалась гонениям со стороны римских властей. Римские же власти долгое время считали всё, связанное с христианством, вульгарным и варварским. В общем, это нормальные взаимоотношения ближайших родственников. Так сложилось исторически.
Театр церкви никак не противоречит.
Молебен определяется как небольшое частное богослужение, которое может проводиться по самым разным поводам в самых разных местах, в том числе и вне храмов – на площади, в учреждении, на предприятии. Чем ГИТИС не учреждение или не предприятие? Чем окончание учебного года не повод для молебна?
Может быть грехи педагогов и студентов настолько тяжки, что и думать нельзя о том, чтобы приблизить это место к церкви? Но в этом случае как раз и надо служить там молебен, и почаще. Что ж, для людей близких к театру бывает свойственен иллюзорный образ жизни. Кто же как не священник, вышедший из этих стен, может вернуть на праведный путь заблудшие души?
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Чем пляшущие бразильские монахини так уж принципиально лучше православного священника в ГИТИСе? Не то чтобы они плохи, но почему они тем людям нравятся, а священники нет?
Долго я крутил эту мысль в голове, пытаясь найти рациональное объяснение, пока не вспомнил рассказ Антона Чехова «На чужбине», где помещик Камышев говорит – «Вам, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать… По-вашему, всё русское скверно». Конечно, в этом рассказе Чехов скорее высмеивает Камышева, показывая нам бесхитростность хода его мыслей – сплошная болтовня и демагогия.
Но вот мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно. Камышев ставил в укор своему слуге собственную проекцию понимания национальных различий, и потому был смешон. А тут люди даже не пытаются обыграть своей иррациональной неприязни. Молебен служили в России, в российском государственной институте, русские священники для русских студентов. Вот поэтому он им и противен.
А танцующая в телевизоре монахиня бразильская (неважно, какая, лишь бы не русская), поэтому пусть она хоть рога с копытами нацепит, все равно понравится.
И вот это надо иметь в виду впредь и навсегда – многие явления ненавидимы людьми, обладающими влиянием в медийной и культурной сферах, не потому что эти явления не хороши сами по себе, а потому что они происходят в России. Тогда многое становится понятным.