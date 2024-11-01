Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
«Я решил жить на благо России»
Сербский музыкант Кочич: Я всегда считал Россию своей большой, великой родиной
«Меня не пускают в Донбасс и в госпитали, потому что у меня нет российского гражданства. А мне очень туда нужно, потому что только там – элита русского общества. Я хочу сражаться». Сербский музыкант Александр Кочич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему переехал в Мурманск, как из рок-музыки сделали фальшивый символ свободы и за что Запад ненавидит Россию.
Его музыку слушают «за ленточкой». По Сети расходятся фрагменты его выступлений. Его песня «На западной границе» стала настоящим русско-сербским гимном православному воинству.
В 2022 году, когда, по официальным данным МВД Сербии, в эту страну сбежали тысячи российских релокантов, этот молодой человек летел в другую сторону – в Москву. Его зовут Александр Кочич, он композитор, поэт и музыкант.
О том, зачем он променял теплую Сербию на холодный Мурманск, как застал ребенком натовские бомбардировки своей страны и чего ему больше всего не хватает в России, Александр Кочич рассказал газете ВЗГЛЯД.
ВЗГЛЯД: Вы приехали в Россию, когда на Западе был настоящий взрыв ненависти к нашей стране. Почему?
Александр Кочич: Я должен был это сделать. Когда все страны НАТО ополчились на Россию, я просто должен быть здесь, поддержать, по сути, и свой народ, свою страну. Потому что для меня сербский и русский народы – две ветки одного дерева.
Я всегда считал Сербию, Черногорию, весь Балканский регион своей малой родиной, а Россию – большой, великой родиной. В моем сознании разделить сербов и русских невозможно. И я решил жить на благо России. Я ведь пою не только на сербском и русском, но еще на болгарском, македонском, черногорском.
ВЗГЛЯД: Откуда знаете русский язык?
Александр Кочич: Мы, сербы, в целом себя считаем частью русского мира, ничего удивительного в этом нет. К сожалению, в 1990-х годах в Сербии начали вытеснять русский язык из школ. Мне приходилось изучать его самостоятельно. Нас заставляли английский учить. Но после того, что произошло в 1999-м, решил не разговаривать на этом языке. И до сих пор держусь этого решения.
ВЗГЛЯД: Вы помните бомбардировку Сербии странами НАТО?
Александр Кочич: Да, мне было 10 лет, когда мою страну «гуманитарно» бомбили. Погибли тысячи сербов. Я рос в прифронтовом городе Сомборе, своими глазами видел ту войну. И первая ракета «Томагавк» упала недалеко от нашего дома. И первые жертвы этих бомбежек были именно там. Хотя я был еще ребенком, воспоминания об этом во мне очень сильные.
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Над сербским народом всегда была угроза истребления. Мы для западной цивилизации, которая на самом деле никакая не цивилизация, кол в глазу. В 1999 году в одночасье львиная доля сербов вдруг оказалась не в своем государстве. А ведь то же самое было и с русскими! Русские в Харькове, в Одессе, в Донецке, в Прибалтике, в Казахстане вдруг оказались чужими. Я понимаю, через что им пришлось пройти.
ВЗГЛЯД: Музыка с вами тоже с детства?
Александр Кочич: Да, я любил ее всегда. В 15 лет уехал из родного Сомбора в культурную столицу Сербии – город Новий Сад. Там закончил музыкальное училище, потом – Академию искусств, получил высшее образование по теории музыки и аранжировке. Занимался и звукорежиссурой. Выступал в Венгрии, Австрии, Германии, Франции, Швейцарии, Хорватии и многих других странах Европы. С классическими произведениями – в консерваториях, в концертных залах, и как рок-исполнитель – в клубах, на стадионах. Работал с некоторыми западными знаменитостями первым отделением. Были и сольные концерты, собиравшие тысячи слушателей.
Варился в «звездном» котле, знал многих рок-идолов, общался с ними. Это не те парни, которых вы хотели бы видеть в качестве зятя.
У них гипертрофированное эго. Но без него заниматься общественной работой нельзя. Как найти баланс?
Постепенно я понял, что только церковь учит. Церковь – слепок общества. Без Бога я бы сейчас с вами не разговаривал, может быть, не был бы даже в живых.
Достоевский меня многому научил, я его могу перечитывать постоянно. А у рок-звезд ничему нельзя научиться. Рок-звезды – это стыдоба. Ну посмотрите, сейчас им много лет, они уже старые, а думают только про деньги и славу, и ни про что больше.
ВЗГЛЯД: Но ведь рок-музыка считалась символом свободы.
Александр Кочич: В 60–70-х годах западные политики сделали рок-музыку новой религией, она была им нужна, чтобы молодежь, видящая несправедливость, войну США во Вьетнаме, в других странах, выпустила пар. Вот и придумали «секс-драгс-рок-н-ролл». Чтобы молодежь отвлекалась. Это было создано специально.
В рок-музыке не так много шедевров. Чаще она блокирует разум, культивирует животные инстинкты и потребности, делает из человека, созданного по образу Божьему, животное, чтобы он жил только телом – желудком, кишечником, половыми органами.
Это первая стадия. Вторая – человек становится бесом. Понимая это, многие честные музыканты испытывали чудовищное разочарование, становились наркоманами, уходили из жизни рано. Война всегда идет в духовной плоскости.
Вся мощь Запада всегда строилась на высасывании последнего из колоний – стран так называемого третьего мира. Капиталисты обогащались, делая нищими и голодными другие народы. Величие той же Англии – не от ума, а от безнравственности, от бессовестности.
И не стоит удивляться тому, что мировые рок-звезды массово поддерживают бывшую Украину. На самом деле они не за украинцев, они – за свой кошелек, за свой комфорт. Все эти «идолы» против России. Под украинскими флажками и плакатами ЛГБТ ради модной повестки.
ВЗГЛЯД: А что вы думаете про российских уехавших за рубеж музыкантов, еще недавно не сходивших с экранов наших телевизоров, а сейчас воюющих с русскими из-за рубежа? Как объяснить их ненависть к России?
Александр Кочич: Это нормально! Это естественно, потому что эти люди не занимались творчеством в рамках своей культуры, а пытались сделать из себя тех, кем они, по сути, не являются. Они просто были похожи на кого-то из своих западных кумиров. Они не настоящие. Они – копии, подделка.
Они никогда не понимали своего народа, не жили с народом. Невозможно ожидать правды от человека, который априори унижает свою культуру, не видит своего места в русской культуре. Они не русские, вот и сбежали. Зачем сейчас их вспоминать?
Обойдется Россия без них! Среди 140 миллионов найдутся таланты. И самые крутые русские музыканты остались здесь.
Например, певица Пелагея – в России. Недавно она давала большой концерт в Белграде. Тысячи сербов слушали ее. Не западный рок они слушали, а русскую Пелагею. Группа «Любэ» органично вписана в свою культуру. Мне нравится панк-группа «Сектор Газа» – крик души русского пацана 1990-х годов. Из каждой нотки в ее музыке слышна Русь.
ВЗГЛЯД: Как говорил основоположник русской академической музыки Михаил Глинка, «народ сочиняет музыку, мы, композиторы, только аранжируем ее».
Александр Кочич: Точно! Это касается не только музыки. То же самое с хорошей поэзией, прозой. Писатели лишь слегка рафинированно выражают мнения, чувства народа.
Задача любого художника – из природы, из народной души, как из камня, вытесать скульптуру, не нарушая консистенцию самого камня. С музыкой так же. Я могу петь в пентатонике на английском языке. Но когда пою на родном языке, сердце бьется иначе. Я уверен, что гениальнее Свиридова и Чайковского никого не было и нет на Западе. А вообще музыка разделяется только на два вида: на хорошую и плохую – скомканную, собранную из чужеродных частей, как Франкенштейн.
ВЗГЛЯД: Расскажите, что думают сербы про СВО?
Александр Кочич: Я иногда здесь, в России, даю концерты сербской музыки и всегда говорю слушателям, что наши народы – родные. Русские – наши братья. Сербская национальная идея – «Косовский завет» – это писание еще ХIV века. Он состоит из трех заповедей. Третья – русско-сербское братство, любовь к русским, верность русским.
К сожалению, стратегическая геопозиция Сербии такова, что мы сейчас находимся в полном окружении стран НАТО. Поэтому наше правительство должно быть осторожным. Каждый необдуманный, эмоциональный шаг нашего руководства может стоить жизни сербов.
После госпереворота в 2000 году в Сербии появились демократы, для меня и для многих сербов это оскорбительное слово, эти люди прокляты народом. Эти демократы завязали сербскую экономику с германской на 100%, сделали нас зависимыми.
Но, знаете, дочь президента Сербии Александра Вучича училась в русской школе. Сомневаюсь, что человек, не любящий Россию, отдал бы дочь учить русский. Вучич опасается, потому что если он будет слушать свой народ, то европейские лидеры развяжут у нас войну. Все знают, как они это делают. Мы просто должны потерпеть. Если мы заслужим, все уладится.
У каждой войны духовные корни. И сербы это очень хорошо знают, об этом вся наша история. И мы все поддерживаем русских. Вы это видите и на международных футбольных матчах, когда мы поднимаем русское знамя. В этом тоже наша битва.
ВЗГЛЯД: Как вы оказались в Мурманске? Почему именно здесь?
Александр Кочич: С начала СВО я много ездил по России с концертами. Пел в 2023-м на открытии Славянского центра в Мелитопольском университете, выступал со своим проектом «Залп» в Сочи, в Москве, в Подмосковье, в Твери. А потом осел за Полярным кругом.
Потому что если у тебя есть хотя бы один настоящий друг, то можешь считать себя богатым. В Мурманске у меня вагон и маленькая тележка людей, ради которых я был готов покинуть солнечные юга, поставить шатер у порога вечной мерзлоты. Климат здесь поганый, музыкальная сцена как таковая отсутствует. Но на сопках – ягоды, в море – рыба.
Здесь у меня появилась семья. Живу – не тужу, служу как волонтер и как музыкант. Готовлю большой концерт в местном театре. Мы должны работать каждый на своем участке фронта. Музыканты – на сцене, артиллеристы – за своим орудием, врачи – в больницах, учителя – в школах. Если каждый будет заниматься своей работой, то победа будет за нами. А если одно звено окажется слабым, то все под угрозой может оказаться. Нам не надо расслабляться ни в каком случае.
ВЗГЛЯД: А в чем для вас суть СВО?
Александр Кочич: Эта суть есть в Евангелии, есть в книгах Гоголя, Достоевского, есть у сербских классиков. Эта война между злом и добром идет уже не первое тысячелетие. С их стороны это война против Бога, с нашей стороны – за Бога.
В этой войне и грек, и великоросс, и малоросс, и белорус, и серб – все мои братья. Русская национальная идея – православие. Так было всегда. И в Первую мировую, и во Вторую.
Все знают, например, истории из концлагерей, когда сербские и советские узники делились едой с немецкими антифашистами. Немцы считали нас варварами, а мы их кормили, освобождали, спасали. Они нас хотели уничтожить, а мы им подарили жизнь, мир. Советские солдаты делились с немецкими женщинами, стариками, детьми последним! Это православный подход к жизни.
Русские Вани и Сани, хоть и воевали со звездами на пилотках, по душе были христианами. Когда находили их захоронения, очень много в них было нательных крестиков.
Нынешняя проблема с бывшей Украиной похожа на проблему сербов с хорватами. Корень ненависти хорватов к сербам в том, что хорваты не понесли наказания за свои злодеяния в Первой и во Второй мировых войнах. Мы их простили. А русские простили западенцев, которые прислуживали фашистам. Если преступник не получает наказание за свои преступления, у него появляется убежденность, что он сверхчеловек, что ему все позволено.
ВЗГЛЯД: Почему Запад видит в России, в русских врага? Как объясните западную ненависть к нам?
Александр Кочич: Мы их спасли, а они нас за это ненавидят. Мы их спасли, и они нам этого никогда не простят. Парадоксально звучит, нелогично, противоестественно. Но ведь Запад пропагандирует либеральную идеологию противоестественности, для него верующие в Бога соборные русские на уровне подсознания, на уровне даже интуитивном – враждебные, вызывающие отторжение, ненависть и животный страх.
Поэтому-то на Украине сейчас рушат святыни, жгут церкви, убивают священнослужителей. В Европе древние храмы превращают в рестораны, пабы, дискотеки, клубы. Я это видел своими глазами, поэтому уверен – молитвы праведников нынче удерживают мир от ядерного взрыва. Праведники, чьих имен мы даже не знаем, праведники где-нибудь на Сахалине, на Валааме, на Афоне, в Оптиной пустыни спасают мир от катастрофы. Мы живы их молитвами.
Работа пророка – не предсказывать будущее, а разрушать идолы, кричать о правде, об истине. Но людям не всегда приятно слушать истину про себя. «Вся моя жизнь – это битва между мной и мной – между тем, кто я есть, и тем, каким меня хочет видеть Бог», – как говорил наш святитель Николай Сербский.
ВЗГЛЯД: Чего вам не хватает в России? В чем здесь основная сложность для вас?
Александр Кочич: Больше всего мне не хватает концертов в Донбассе. Для воинов – в госпиталях. На ЛБС, за ленточкой. Мне это необходимо как музыканту, как поэту, как волонтеру, как мужчине, как профессионалу и патриоту.
Но меня не пускают в Донбасс и в госпитали, потому что у меня нет российского гражданства. Я здесь живу по РВП – разрешению на временное пребывание.
Обращался в соответствующие структуры много раз, просил позволить мне выступления для бойцов, но безрезультатно. А мне очень туда нужно, потому что только там – элита русского общества. Там меняются смыслы. Я считаю, что о войне имеют право петь те, кто участвует в войне. Я хочу сражаться.
Для меня Путин – безусловный лидер, если надо, я готов выполнить любой его приказ. И я опасаюсь, что война пройдет, а я так и не внесу свой вклад в победу. С моим оружием – гитарой и голосом. Я должен вместе с нашими бойцами сражаться за свободного человека, за Единого Бога, за Русь, за славян, за православие. Я обязан.