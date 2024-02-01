Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

Командир отряда «Днестр» Александр Калинин: В рамках добровольческого казачьего отряда «Скиф» у нас свой батальон

Tекст: Антон Тройницкий

Александр Калинин был соперником Майи Санду на выборах президента Молдавии 2020 года, выдвигался от Партии регионов. Позднее Санду издала указ о лишении его гражданства родной страны. Сегодня Калинин является главой Конгресса молдавских диаспор в России и убежденным сторонником поддержания тесных отношений Молдавии с Россией. На родине он обвинен в «дестабилизации ситуации в Молдове» и попал под персональные санкции Евросоюза и Канады.

Сейчас Калинин формирует из казаков Приднестровья и жителей Молдавии добровольческий казачий отряд «Днестр». О том, что привело его к участию в спецоперации на Украине и как это связано с судьбой его страны, Калинин рассказал газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Как вы, уроженец Молдавии, оказались в России?



Александр Калинин: По политическим мотивам. Еще в 2003 году был вынужден покинуть свою страну, потому что молдаване, которые выступают за союз с Румынией, не давали возможности таким, как я, русскоговорящим гражданам реализовываться. На протяжении всей своей современной истории Молдова была политически разделена. Половина избирателей поддерживала европейский вектор, половина была за хорошие отношения с Россией. Власть постоянно переходила из рук в руки – приходили то пророссийские, то проевропейские партии. На протяжении более 30 лет независимости Молдова не могла определиться.



Однако в любом случае русскоязычным не давали возможности в полной мере реализовывать свои гражданские права, разговаривать на том языке, на котором нам было удобно.

И хотя сторонники нынешнего президента Молдавии Майи Санду утверждают, что этого якобы не было – это было. Например, я очень хорошо учился в университете, но мне не давали возможности трудоустроиться.

ВЗГЛЯД: Сколько в России таких, как вы?



А. К.: В 2009 году мы, молдаване, создали свою диаспору в России, и я ее бессменный руководитель. В общей сложности только зарегистрированных членов нашей диаспоры насчитывается около 60 тысяч. Всего же в России находятся порядка 500 тыс. граждан Молдовы.

Вдумайтесь, насколько велика эта цифра. В Молдове 1 млн 700 тыс. избирателей. Получается, чуть меньше трети от этого числа живет с помощью России и посылает деньги на родину. Есть и те, кто живет и трудится в европейских государствах. Последних порядка 1 млн 200 тыс. человек, они тоже вынуждены были уехать, чтобы как-то выживать.

Есть и другой важный момент, который пагубно сказался на истории Республики Молдова. Он заключается в том, что 7-8% прорумынского населения, которые проживают в нашей стране, это молдаване, которые считают себя румынами, и они активные и сплоченные. Остальные 92% населения не могут противостоять этой группе, которую сейчас возглавляет Санду.

ВЗГЛЯД: Почему вы так резко отзываетесь о ее политике? Сама Санду заявляет, что «борется за свободу».

А. К.: Независимость Молдавии в 1991 году провозгласили именно те румыны, которые хотели «свободы». К чему привела их «свобода», мы с вами видим. Никаких реальных политических свобод сегодня в Молдове нет. Меня лишили молдавского гражданства, хотя я уроженец Молдовы.

Своих политических конкурентов Санду убирает нелегитимным способом. Она не готова к открытым дебатам, открытой конкуренции. Санду знает, что мои взгляды поддерживает большинство населения Республики Молдова, что на протяжении уже более 20 лет я защищаю интересы граждан страны. Но тут видна воля ее западных кураторов, потому что аналогичные решения по отношению к своим политическим соперникам принимал и Зеленский на территории Украины. Кураторы одни, шаблоны одни.

Идет зачистка политического поля Молдовы. Легально сейчас выборы вообще не выиграть, потому что Конституционный суд – под Санду, парламент – под Санду, правительство – под Санду, Центральная избирательная комиссия – под Санду, и как они захотят, так и будут считать.

ВЗГЛЯД: Как вы оказались в зоне спецоперации?



А. К.: Мы, живущие в России граждане Республики Молдова, с 2014 года собирали пожертвования и гуманитарную помощь для мирного населения Донбасса. С 2022 года мы начали оказывать поддержку российской армии. Мы увидели, как действует российская армия, защищая интересы русского населения Донбасса и Новороссии. И поняли, что не можем оставаться в стороне.

Мы договорились о том, что в рамках добровольческого казачьего отряда «Скиф» мы создаем свой батальон «Днестр». Пока это небольшое подразделение, но мы будем быстро развиваться. Может быть, дорастем и до армии.

Я – основатель данного подразделения. В него сейчас приходят истинные молдаване, которые разговаривают на молдавском, а не на румынском языке. Молдаване должны жить в своей стране и разговаривать на родном для них языке – на молдавском. Поэтому молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы.

Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации. Мы здесь, чтобы этой победе помочь. Как только Россия одержит победу в ходе спецоперации, прозападное влияние в Молдове резко ослабнет. И это спасет нашу страну.

ВЗГЛЯД: Каким образом?



А. К.: Санду хочет добиться, чтобы Молдова стала частью Румынии. Именно поэтому Санду сейчас делает все, чтобы испортить отношения с Российской Федерацией. Если ее прозападная политика увенчается успехом, моя страна исчезнет. Я не могу этого допустить.

Единственный вариант для независимой Молдовы выжить – дружба с Российской Федерацией. Даже в бытовом смысле добрые отношения с Россией позволят гражданам Молдовы не платить огромные деньги за газ, за коммунальные услуги, потому что все привязано к стоимости энергоносителей. 90% населения зависят от энергоресурсов.

Я убежден, что только в союзе с Россией Молдова сохранит свою государственность, целостность и нейтралитет. Это единственно возможный вариант спасти нашу страну. Если мы этого не сделаем, в ближайшие несколько лет Молдова перестанет существовать. Наше участие в СВО помогает и России, и Молдове одновременно.