Кремль отреагировал на указ Трампа по Луне

Попытки «приватизации» космоса в тех или иных формах были бы неприемлемы, заявил помощник президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов в космосе.

«Все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать это как попытку приватизации космоса, такие попытки были бы неприемлемы», – передает РИА «Новости» слова Песков.

Он подчеркнул, что этот случай еще нужно изучать с юридической точки зрения. «В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям», – сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества

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