США собрались установить всеобщие правила добычи ресурсов на Луне

Американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности, сообщает Reuters.

По словам осведомленных источников, знакомых с ходом подготовки документа, договор должен получить название Artemis Accords («Соглашения Артемиды») в честь американской лунной программы Artemis («Артемида»). Он будет предусматривать создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости». В документе также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами, передает ТАСС.

Согласно поступающей информации, проект пока не представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

При этом, по информации источников Reuters, участие России в обсуждении документа на первоначальном этапе не планируется, в том числе из-за позиции Пентагона. Согласно этим данным, американское военное ведомство якобы обеспокоено «угрожающими» маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

Вместе с этим источники утверждают, что речь не идет о попытке Соединенных Штатов и их союзников установить суверенитет над какими-либо территориями на Луне.

«Это не какие-то территориальные претензии», – заявил источник, говоривший на условиях анонимности. «Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех», – отметил он.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.

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