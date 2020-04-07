МИД напомнил США о равенстве стран при обсуждении использования Луны

Российский МИД заявил, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что примечателен и выбор момента для опубликования документа президента США Дональда Трампа по космическим ресурсам – когда «политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на решение самых серьезных и насущных проблем, связанных с пандемией».

«Будем учитывать наметившуюся тенденцию к закреплению в политике отдельных государств подходов (вне рамок ООН) в вопросах создания режима исследования, освоения и использования космических ресурсов, продолжение которой несет в себе серьезные риски для международного сотрудничества и взаимопонимания – в том числе в «проекции» на космическое пространство», – отмечает МИД.

Ведомство подчеркивает, что непреложной основой такого обсуждения являются принципы и нормы международного космического права, которые закреплены в Договоре по космосу от 27 января 1967 года. По нему космическое пространство, в том числе Луна и другие небесные тела, «не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом», отмечает МИД.

Дипведомство заявило, что необходимо принятие международным сообществом коллективных действий для недопущения превращения космического пространства «в арену международных разногласий и конфликтов».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.