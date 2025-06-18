Тимофей Бордачёв
Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий
В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.
Дмитрий Самойлов
Танцуй, молись, не люби
Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.
Борис Джерелиевский
Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье
Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.