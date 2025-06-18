Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности Перейти в раздел

Трамп унизил Зеленского и Макрона ради досадной ошибки Президент США Дональд Трамп нанес удар по самомнению двух политиков с нездоровым самомнением – это Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Чем больше конфликтов между этими тремя, тем лучше для России, но на сей раз Трамп выбрал для своей эскапады крайне неудачный повод. Подробности Перейти в раздел

Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности Перейти в раздел

Пашинян зачищает Армению перед Турцией Сразу две громкие новости пришли из Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется с историческим визитом в Турцию, а один из богатейших людей страны, российский миллиардер Самвел Карапетян оказался под угрозой лишения собственности и даже уголовного преследования. Между этими событиями есть прямая связь. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел