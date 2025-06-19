В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.9 комментариев
Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
Российский МИД рассматривает меры против немецких журналистов в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ.
«Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Она сообщила, что «подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер».
Захарова рекомендовала перевести информацию о готовящихся мерах на немецкий язык, чтобы немецкие журналисты были осведомлены о возможных последствиях. Она подчеркнула, что подобные действия – ответ на многолетние попытки немецких властей вытеснить российские СМИ из информационного пространства Германии.
По словам Захаровой, немецкое общество должно узнать, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители пришли в квартиру семьи Феоктистова в Германии и изъяли у членов семьи паспорта. Феоктистова в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, хотя власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.