  • Новость часаBloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
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    Иран начал навязывать Израилю свои приемы ведения войны
    Иран применил новое поколение ракет при атаке на Израиль (видео)
    Зеленского решили изолировать от Трампа на саммите НАТО
    Экс-глава «Яндекса» рассказал о превращении беспилотных такси в отели для секса
    Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Названо важное условие возвращения западных компаний
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    11 комментариев
    19 июня 2025, 06:20 • Новости дня

    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД рассматривает меры против немецких журналистов в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ.

    «Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она сообщила, что «подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер».

    Захарова рекомендовала перевести информацию о готовящихся мерах на немецкий язык, чтобы немецкие журналисты были осведомлены о возможных последствиях. Она подчеркнула, что подобные действия – ответ на многолетние попытки немецких властей вытеснить российские СМИ из информационного пространства Германии.

    По словам Захаровой, немецкое общество должно узнать, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители пришли в квартиру семьи Феоктистова в Германии и изъяли у членов семьи паспорта. Феоктистова в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, хотя власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.

    18 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орешкин: G7 утратила статус главного экономического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономики стран G7 уже не являются основными центрами глобального роста.

    По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».

    Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.

    Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.

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    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    31 комментарий

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Fars: Иран применил новое поколение ракет при атаке на Израиль
    Fars: Иран применил новое поколение ракет при атаке на Израиль
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время ракетного удара по Израилю вечером в среду применялась двухступенчатая баллистическая ракета нового поколения, пишет иранское госагентство Fars.

    В сообщении отмечается, что «судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения», передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль». По данным агентства, ракета отличается высокой дальностью полета и модернизированной системой наведения.

    В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

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    18 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Названа причина масштабного энергетического сбоя в Испании и Португалии
    Названа причина масштабного энергетического сбоя в Испании и Португалии
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный сбой в энергосистемах Испании и Португалии в апреле был вызван ошибкой оператора Red Electrica при расчете баланса мощности в условиях скачка напряжения, пишет Reuters.

    Причиной крупного отключения электричества в Испании и Португалии 28 апреля стала ошибка оператора национальной электросети Red Electrica, передает Reuters. Об этом говорится в официальном отчете правительства, опубликованном во вторник.

    Эксперты отметили, что просчеты при расчете энергобаланса не позволили вовремя отреагировать на внезапный скачок напряжения. В результате сеть не смогла справиться с нагрузкой, что привело к массовому отключению электричества.

    Министр по вопросам экологического перехода Сара Аагесен заявила: «Фактически не хватило мощности для поддержания необходимого уровня напряжения, поскольку она не была заранее запрограммирована, или запланированная не обеспечила необходимого показателя по нормативу».

    Она подчеркнула, что в этот день на сбой повлиял ряд факторов, но основная причина – именно резкий скачок напряжения, который сеть не смогла поглотить, вызвав цепную реакцию отключений. В отчете также указывается, что часть электростанций, включая ядерные и газовые, не обеспечили должной поддержки системе. Среди дополнительных факторов названы общая нестабильность энергосистемы и отсутствие достаточного контроля напряжения.

    Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить итоги расследования крупного сбоя электроснабжения, произошедшего в конце апреля.

    Между тем энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе.

    Лиссабон заявил о необходимости усилить давление на Париж для ускорения строительства энергетических соединений между странами после масштабного отключения электроэнергии.

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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    В Мытищах мигрантка избила ребенка на детской площадке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В подмосковном городе Мытищи иностранка ударила восьмилетнего мальчика на детской площадке, ее задержали, суд отправил женщину под домашний арест, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Инцидент произошел на улице Борисовка, уроженка одной из республик ближнего зарубежья во время ссоры на детской площадке несколько раз ударила восьмилетнего мальчика и затем скрылась с места происшествия, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ребенок обратился за медицинской помощью, после чего его отпустили домой. Правонарушительницу нашли и доставили в отдел полиции.

    В отношении подозреваемой 1995 года рождения составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Мытищинский горсуд отправил ее под домашний арест.

    Ранее в апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья насмерть забил своего коллегу из-за спора о салате «Айсберг»

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    18 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Экс-глава «Яндекса» рассказал о превращении беспилотных такси в отели для секса

    Худавердян рассказал об использовании беспилотных такси в Сан-Франциско для интимных встреч

    Экс-глава «Яндекса» рассказал о превращении беспилотных такси в отели для секса
    @ Alexandra Schuler/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотные такси в Сан-Франциско превратились в места для интимных встреч, поскольку там пассажиров ничего не смущает, рассказал экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян на Петербургском экономическом форуме.

    По словам Худавердяна, в Сан-Франциско отсутствие водителя привело к тому, что некоторые пассажиры используют беспилотные такси для секса, передает ТАСС. «Такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт», – отметил он.

    Худавердян также подчеркнул, что для России стоит учитывать этот опыт, поскольку беспилотные такси уже появляются на дорогах Москвы и Сириуса в Сочи, а массовый запуск технологии ожидается в течение ближайшего года-двух.

    Участник этой сессии ПМЭФ – гендиректор ИКС Холдинга Алексей Шелобков – иронично отметил, что массовое распространение беспилотных такси может положительно сказаться на демографии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП. Только два из этих ДТП были вызваны ошибками беспилотников.

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    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

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    18 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    В Роскачестве назвали самые ожидаемые для возвращения в Россию бренды

    Роскачество: Россияне больше всего ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M и Zara

    В Роскачестве назвали самые ожидаемые для возвращения в Россию бренды
    @ Антон Кардашов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне ожидают возвращения популярных зарубежных брендов, среди которых лидируют IKEA, McDonald's, H&M и Zara, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

    Протасов отметил, что часть потребителей вовсе не хочет возвращения зарубежных компаний, однако большинство считают возможным их возвращение только при условии выгодных для России правил, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных брендах, больше всего россияне ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M, Zara», – заявил он.

    Глава Роскачества также отметил, что по данным Центра изучения потребительского поведения организации, от 70% до 93% граждан отдают предпочтение отечественным продуктам питания. По другим категориям товаров такие показатели ниже.

    Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что шведский концерн IKEA не рассматривает возвращение на российский рынок в ближайшее время, сосредоточив свои усилия на других регионах, включая Азию.

    В марте опрос Webbankir показал, что почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA.

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    18 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Наталья Тенякова
    Умерла народная артистка России Наталья Тенякова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В возрасте 80 лет скончалась знаменитая актриса театра и кино Наталья Тенякова, являвшаяся одной из ведущих артисток МХТ им. Чехова.

    О смерти народной артистки России Натальи Теняковой сообщили в официальном Telegram-канале МХТ им. Чехова. Артистка ушла из жизни ночью 18 июня на 81-м году жизни.

    В театре отметили, что Наталья Тенякова была одним из символов труппы, а ее актерский талант и личная честность являлись образцом для коллег. В сообщении говорится, что она «задавала планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир».

    Тенякова прославилась как актриса Художественного театра и была вдовой народного артиста РСФСР Сергея Юрского. В ее творческом багаже – десятки театральных и киноролей, которые оставили значительный след в российской культуре.

    В Москве 18 мая ушла из жизни народная артистка России Ольга Блок-Миримская, известная по работе в Театре Табакова и ролям в кино.

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    18 июня 2025, 10:53 • Новости дня
    Пашинян объявил о планах национализировать «Электросети Армении»

    Пашинян объявил о планах национализировать «Электросети Армении» российского бизнесмена Карапетяна

    Пашинян объявил о планах национализировать «Электросети Армении»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах национализировать компанию «Электросети Армении» (ЭСА), которая находится в собственности российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

    Пашинян считает, что наступил момент для перехода компании в государственную собственность. Он подчеркнул, что процесс национализации должен пройти быстро, а также дал поручение сотрудникам компании ответственно относиться к выполнению своих обязанностей, передает РИА «Новости».

    По словам Пашиняна, власти страны намерены реализовать этот план в ближайшее время, не затягивая сроки.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета. Также Пашинян назвал Армянскую церковь «агентом влияния».

    Предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви епископ Макар Акопян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве взаимного уважения между церковью и государством.

    Тем временем российские армяне, объединившиеся в Армянской апостольской церкви, выразили резкое осуждение действий властей Армении в отношении Самвела Карапетяна.

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    18 июня 2025, 10:36 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» показал новую Lada Aura для такси
    «АвтоВАЗ» показал новую Lada Aura для такси
    @ Диана Загртдинова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Петербургском международном экономическом форуме представили новую версию Lada Aura для такси с традиционной желтой полосой и черными «шашками» на кузове.

    На стенде «АвтоВАЗа» на ПМЭФ представили автомобиль Lada Aura, специально оформленный для использования в такси. Машина выделяется белым цветом с традиционной желтой полосой и черными таксомоторными «шашками» по периметру кузова, передает ТАСС.

    Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura стартовали в России 30 ноября 2024 года. Помимо Lada Aura, на стенде были представлены спортивная версия Lada Niva Sport и новая модель Lada Iskra Sport, выполненная в черном цвете.

    Ранее на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве посетители впервые увидели электромобиль Lada e-Aura, выпуск которого пока ограничен двумя опытными образцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал электромобиль Lada e-Aura, который создан на платформе Lada Vesta и оснащен электродвигателем, в ходе заседания совета директоров компании «АвтоВАЗ».

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    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    18 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Сенатор напомнила о новых основаниях для блокировки переводов на карты

    Сенатор Епифанова напомнила о новых правилах блокировки финансовых операций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С июня 2025 года Росфинмониторинг сможет приостанавливать частые мелкие переводы на банковские карты россиян сроком до десяти дней при подозрении в сомнительных операциях.

    Как пишет «Газета.ru», с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда при подозрениях в легализации незаконных доходов или финансировании экстремизма.

    Ограничения могут затронуть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными – например, частые мелкие поступления, переводы от разных лиц без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или необычные траты, пояснила сенатор Ольга Епифанова.

    Приостановка операций в стандартных случаях будет не больше десяти дней, но может увеличиться до тридцати дней, если блокировка основана на данных иностранных органов. Граждане будут уведомлены о такой приостановке в день блокировки. Причины блокировки Росфинмониторинг обязан разъяснить в течение трех рабочих дней после обращения гражданина.

    Для снижения рисков сенатор советует не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить подтверждающие документы и информировать банк о нетипичных действиях. В случае блокировки рекомендуется оперативно предоставлять пояснения или обжаловать решение через Центробанк или суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 30 мая вступил в силу лимит в 100 тыс. рублей на денежные переводы без открытия банковского счета.

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    18 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    IIHF убрала постер с поздравлением «Флориде» без россиян Бобровского и Куликова
    IIHF убрала постер с поздравлением «Флориде» без россиян Бобровского и Куликова
    @ Lynne Sladky/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Международная федерация хоккея (IIHF) удалила постер с поздравлением «Флориде Пантерз» с победой в Кубке Стэнли, возмутивший болельщиков отсутствием российских чемпионов из состава «Флориды».

    На изображении были представлены двенадцать игроков клуба, однако российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов на нем отсутствовали, передает РИА «Новости».

    Болельщики и пользователи соцсетей обратили внимание на исключение Бобровского и Куликова из числа отмеченных чемпионов, что вызвало волну критики в адрес федерации. Вскоре после этого спорный постер был удален со страниц IIHF без каких-либо разъяснений.

    В финале Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Бобровский и Куликов внесли вклад в успех команды и стали обладателями трофея.

    Ранее IIHF объявила о недопуске сборной России. Решение принято после запроса Международного олимпийского комитета и признано окончательным.

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    В Казахстане отменили концерты Земфиры

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

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    Трамп унизил Зеленского и Макрона ради досадной ошибки

    Президент США Дональд Трамп нанес удар по самомнению двух политиков с нездоровым самомнением – это Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Чем больше конфликтов между этими тремя, тем лучше для России, но на сей раз Трамп выбрал для своей эскапады крайне неудачный повод. Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Пашинян зачищает Армению перед Турцией

    Сразу две громкие новости пришли из Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется с историческим визитом в Турцию, а один из богатейших людей страны, российский миллиардер Самвел Карапетян оказался под угрозой лишения собственности и даже уголовного преследования. Между этими событиями есть прямая связь. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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