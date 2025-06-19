Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

Современные дети демократии живут одним днем. Но есть цивилизации, для которых историческая память – живая реальность. Для которых пульс, бьющий в каждом новом событии, исходит из тысячелетних сердечных глубин. Персидская и еврейская цивилизации именно такие.

В том, что конфликт между исламским и иудейским мирами поистине экзистенциальный, нас убедит простой пример. Мечеть Аль-Акса, стоящая на храмовой горе в Иерусалиме, занимает то самое место, где, согласно еврейской эсхатологии, должен встать Третий иудейский храм. Понятно, что никакими политическими резолюциями ООН это противоречие не может быть разрешено. Это пульс самой истории, которая свершается здесь и сейчас: чтобы построить Третий храм, евреи должны разрушить Аль-Аксу. Причем, и мусульмане, и иудеи это прекрасно понимают, и – конфликт устремляется в эсхатологический конец истории.

Кстати, персы и евреи (не считая еще, может быть, римлян) – самые исторические в мире народы. В том смысле, что в их религии история имеет определяющий смысл. Все прочие мировые цивилизации: Китай, Индия, традиционные цивилизации Америки принципиально антиисторичны: они воспринимают мир как космос, а историю считают злом. Совсем другое дело евреи. Яхве устремляет их вперед, к великой цели, к светлому завтра, туда, где власть Яхве воссияет над всеми народами.

Кстати, многие современные ученые полагают, что свою идеологию евреи во многом почерпнули у персов. Евреи находились в вавилонском плену, когда в Вавилон пришел и воцарился Кир Персидский. Неожиданно евреи пришлись ко двору новой власти. Кир нацеливался на завоевание Египта, Иерусалим же занимал в этом смысле стратегическое положение. Евреи были обласканы Киром, он дал им денег и отпустил (под надзором своих комиссаров) в Иерусалим с особой миссией – восстановить укрепления города-крепости.

Похоже, именно тогда в еврейской идеологии и появилась фигура мессии-мошиаха. Но фигура мессии – важнейший момент именно зороастрийской традиции. Именно у зороастрийцев в конце времен является Спаситель-Саошьянт, чтобы в последней битве поразить полчища злого демона Ахримана. Так что, как мы понимаем, совсем не случайно почтить рождение Спасителя по Евангелию приходят персидские маги-волхвы.

Справедливо, однако, и то, что медовый месяц между персами и евреями длился совсем недолго. О том, до какой степени они рассорились, говорят следующие факты. Персы-зороастрийцы объявили, что еврейские священные книги написаны злым драконом Заххаком, живущим в Вавилоне. Евреи же отомстили персам, написав книгу Эсфирь, в которой евреи проникают в самое сердце персидского государства и подвергают персов геноциду. В космологии зороастризма Ахурамазда и его агент Саошьянт-Спаситель ведут космическую битву с полчищами демона Ахримана, агентами которого персы признали евреев. Итак, перед нами настоящая космическая битва между Добром и Злом!

Арабские завоевание и обращение персов в ислам существа дела нисколько не изменили. Дело в том, что для мусульман евреи также являются экзистенциальными врагами. Причем, что интересно, история ссоры евреев с Мохаммедом весьма напоминает историю их ссоры с персами. Богатейшая и обширнейшая еврейская община Медины сделала очень много для того, чтобы поставить крошечную секту Пророка на ноги и создать из нее мощную силу, которую евреи надеялись направить на своего главного врага – христианскую Византию. Но – снова что-то пошло не так. Пророк Мохаммед проклял своих недавних союзников так же, как прокляли их некогда персы.

Поскольку исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему, мусульмане так же точно устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология, как мы понимаем, сильно отличается от еврейской. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, который воссядет в Третьем храме, откуда будет повелевать всеми царствами земными, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – этот еврейский мошиах является лжемессией-антихристом, или Даджалем, как называют его мусульмане.

С этим еврейским лжемессией и должны в последней эсхатологической битве сразиться последние верные сыны Пророка. И здесь на сцену выходит последний тайный имам Махди. Махди в представлении шиитов – это скрытый двенадцатый имам, который должен явить себя в конце истории и сразиться с Даджалем-антихристом и его еврейскими полчищами. В этот момент к Махди присоединится и пророк Иса (Иисус), который сойдет с неба, включится в последнюю битву и убьет Даджаля.

Все мусульмане верят в последнюю эсхатологическую битву. Но персы-шииты особенно. Шииты вообще гораздо более мистичны и гораздо более устремлены в эсхатологию. Особенно персы, чья великая цивилизация далеко превосходит и еврейскую, и арабскую. Кир Великий был царем царей, когда евреи были совсем юным народом, а арабской цивилизации не было еще даже в проекте.

Таким образом, персы – это серьезно. Их государственности 2600 лет. Конечно, не надо недооценивать и секулярного духа западной цивилизации, который весьма силен в современном Иране. Правы, вероятно, те наблюдатели, которые сравнивают нынешний иранский режим с поздним СССР, изъеденным коррупцией и усталостью от гнета идеологии. (Без всего этого едва ли стали бы возможны точечные удары Израиля, создающие полное впечатление того, что агенты Моссада разгуливают по «стране ариев» – именно так переводится Иран – как у себя дома). Но есть и разница.

Во второй половине ХХ века персы действительно испытали сильную секуляризацию. После Второй мировой страна попала в американскую орбиту. Под правлением поставленного американцами шаха Пехлеви Иран начал превращаться в обычную секулярную западную страну. Иран признал Израиль одним из первых на Ближнем Востоке и некоторое время довольно уверенно шел в фарватере между США и Израилем. Но недолго.

Великая трехтысячелетняя цивилизация восприняла этот эксперимент как угрозу и отторгла его. Исламская революция 1979 года произошла не на пустом месте, и совершила главное, вернув в актуальное бытие иранского народа мощное эсхатологическое измерение, которым испокон веков жили персы. Да, среди иранцев, особенно богатой верхушки, сегодня много людей, ощущающих себя как обычных европейских общечеловеков. Есть усталость от власти аятолл и в обществе. И это серьезная линия раскола страны. Есть, однако, и КСИР (Корпус стражей исламской революции), воспринимающий себя как готовую к выступлению армию Махди. И эти люди, скорее всего, пойдут до конца.

В свое время евреи, устав ждать своего мессию, создали идеологию (Лурианская каббала), согласно которой сам еврейский народ является мессией и – «добьемся мы освобождения свою собственной рукой». Так же точно и Махдизм предполагает, что последнего имама необходимо принудить к выходу на сцену собственными активными и решительными действиями. Израиль же в этой идеологии выступает как «малый сатана» (большой сатана – это США) и подлежит безусловному уничтожению. Вот такая экзистенция.



