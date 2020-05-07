Назван главный ресурс Луны

Главным ресурсом Луны станут драгоценные и цветные металлы, упавшие на ее поверхность вместе с астероидами, сообщил заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института Штернберга МГУ Владислав Шевченко.

«На Луне не нужно строить шахты, сооружать сложные и дорогие горно-обогатительные комплексы, так как все ценные ресурсы в прямом смысле этого слова лежат на ее поверхности. Для их сбора потребуется лишь бульдозер, а также система их транспортировки на Землю», – передает ТАСС слова астронома.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. Кремль заявил, что попытки приватизации космоса неприемлемы. Россия подчеркнула, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

По мнению Шевченко, в случае, если эти планы США будут реализованы, то первые космические «шахтеры» сосредоточат свои усилия не на разработке недр Луны, а на сборе тех ценных металлов, которые попали на ее поверхность из космоса в результате падения достаточно крупных астероидов.

Как отметил Шевченко, значительная часть астероидов падает на поверхность Луны с достаточно низкой скоростью, в результате чего примерно половина их материи остается на поверхности Луны. Фрагменты камней могут содержать в себе золото, никель, платину и другие ценные металлы.

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