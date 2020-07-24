Кремль заявил о приверженности России полной демилитаризации космоса

Россия привержена полной демилитаризации космоса, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя утверждения США об испытаниях Россией противоспутникового оружия.

«Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Говоря о том, будет ли реакция в Кремле на такие обвинения, Песков сказал, что «это, наверное, должны делать наши министерства обороны и министерство иностранных дел».

Напомним, в четверг космическое командование США утверждало, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия.

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