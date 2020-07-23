США заявили об испытаниях Россией противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США утверждает, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия.

«Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», – передает РИА «Новости» заявление командования.

Утверждается, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.

Американские военные заявляют, что запуск «объекта» был проведен рядом с другим российским спутником. Они сравнивают эти испытания с ситуацией 2017 года. Утверждается, что это не похоже на тестирование спутника-инспектора.

15 июля Минобороны России сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Говоря о ситуации 2017 года, американцы имеют в виду запуск Россией спутника-платформы «Космос-2519», от которого потом отделился малый космический аппарат.

Минувшей зимой российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245, что также сильно встревожило американских военных. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о той ситуации.