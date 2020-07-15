Россия провела в космосе испытания нового спутника-инспектора

Российские ученые в ходе испытаний новых образцов космической техники обследовали с близкого расстояния спутник России при помощи другого аппарата, сообщает Минобороны.

«В ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата», – цитирует ведомство ТАСС.

В ходе исследования была получена ценная информация о состоянии обследуемого аппарата, ее передали на наземные средства управления.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия работает над созданием ядерного космического двигателя, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.