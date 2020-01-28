РАН призвала рассекретить российский каталог спутников

Российская академия наук намерена предложить сделать открытым российский каталог спутников, сообщается в решении совместного заседания Совета РАН по космосу и МИД России.

Документ подписан президентом РАН Александром Сергеевым, передает РИА «Новости».

Предлагается «безотлагательно» создать «российский открытый информационный сервис по объектам и событиям в околоземном космическом пространстве». Его ввод в эксплуатацию в РАН хотят осуществить в 2020 году,

Предложение направят МИДу, Минобороны и Роскосмосу. Роскосмос уже сообщил, что поддерживает решение.

В результате должна стать доступна информация об орбитах космических объектов, запусках и сближениях космических аппаратов, сходе спутников с орбиты, авариях, разрушениях космических объектов и иных событиях. Получить ее можно будет через СМИ или на специализированных сайтах.

РАН объясняет свое предложение необходимостью обеспечить «безопасность космических операций».

Планируется, что со временем появится Национальный ситуационный центр анализа обстановки в космическом пространстве. Он должен будет собирать данные, оценивать риски и передавать информацию госструктурам и СМИ.

Сейчас закрыты как каталог космических объектов, который ведут военные, так и гражданский каталог ЦНИИмаш. Предоставляемая США информация находится в открытом доступе (исключение составляют американские военные аппараты)

Открытый каталог спутников хотят создать на базе Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ЦНИИмаш).

Крупнейшая база космических объектов в России собрана в Главном каталоге космических объектов Минобороны.

В октябре военные США заявили, что обнаружили на орбите четыре неизвестных объекта после неоднократных сближений запущенных в июле российских военных спутников.

В августе Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов.

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