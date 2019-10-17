ВВС США заявили о неизвестных объектах в космосе после сближения российских спутников

Военные США заявили, что обнаружили на орбите четыре неизвестных объекта после неоднократных сближений запущенных в июле российских военных спутников, следует из данных ВВС США.

В августе Минобороны рассказало, что после проверок космических аппаратов «Космос-2535» и «Космос-2536», выведенных на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 10 июля и представляющих собой спутник-регистратор и спутник-инспектор, один из аппаратов провел инспекцию второго, оценил его состояние и совершил орбитальное обслуживание, а также передал на Землю информацию о состоявшемся осмотре.

Позже известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, используя данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org, сообщил о неоднократных повторных сближениях данных спутников в августе–октябре. В качестве доказательств обнаружения четырех неизвестных объектов на орбите ВВС США накануне внесли их в каталог на сайте space-track.org под номерами 44630–44633, передает РИА «Новости».

По утверждению американских военных, объекты отделились от спутника «Космос-2535», поэтому в каталоге имеют одинаковые названия COSMOS 2535 DEB, что означает объекты (обломки, фрагменты, мусор), источником которых является «Космос-2535». По данным ВВС США, объекты, как и сам аппарат, находятся на высотах около 600 километров. Размеры этих объектов, как и причины их появления, ВВС США не сообщают.

На сайте space-track.org американские военные выкладывают так называемые двухстрочные элементы на космические объекты, и любой желающий, предварительно зарегистрировавшись, с использованием доступного программного обеспечения может рассчитать как параметры орбиты спутников, так и их положение относительно друг друга.

В августе Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем России такие спутники и какие задачи они решают.

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