Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе»

В ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе», сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.

Китэй выступил с утверждением, что Россия и Китай якобы планируют вывести оружие в космос или развернуть другие вооружения, направленные против космических сил США, передает РИА «Новости».

В частности, представитель Пентагона сослался на заявление госдепартамента от 2017 года, в котором утверждалось, что Россия якобы запустила некий реактивный снаряд со спутника. Кроме того, Китэй упомянул заявление командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о том, что Россия развивает средства радиоэлектронного подавления американских спутников.

«Я бы сказал, что мы все еще опережаем их (РФ и КНР), но для нас однозначно существует риск с учетом того, как они развивают эти (военные) возможности, и это очень серьезная угроза», – заявил Китэй, выступая с презентацией стратегии.

Напомним, в конце мая Россия обвинила США в милитаризации космоса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе.

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