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16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
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Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
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              Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

              В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты    16 апреля 2020, 14:52
              Фото: Минобороны России/YouTube
              Текст: Наталья Макарова

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              Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы?

              Накануне Космическое командование ВВС США обвинило Россию в якобы испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В заявлении командования говорится, что ВВС США «в курсе» и следит за российскими испытаниями, которые, с их слов, были проведены 15 апреля.

              «Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», – считает глава Космического командования американских ВВС Джон Реймонд. Также указывается, что США готовы к «сдерживанию агрессии и защите нации, союзников и интересов США от враждебных действий в космосе».

              В ответ на это Москва призвала Вашингтон не выдумывать предлоги для игнорирования предложений России о неразмещении первыми оружия в космосе. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, отказ США от диалога с Россией может означать, что «они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве».

              «Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет. У нас, кстати, множество причин испытывать обеспокоенность по поводу той деятельности, которую США ведут в космическом пространстве, включая планы размещения в космосе элементов противоракетной системы», – сказал Рябков.

              Напомним, Запад регулярно говорит о неких испытаниях «противоспутниковых ракет» со стороны России, указывая, в частности, на испытания ракеты DA-ASAT. Однако за этим стоит не просто противоспутниковая ракета, а целая система эшелонированной противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», которая предназначена для защиты российской столицы. В будущем она заменит аналогичные, но устаревшие комплексы, размещенные вокруг Москвы. Кроме того, в феврале генеральный директор Конструкторского бюро специального машиностроения (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Владимир Долбенков сообщил о начале испытаний пусковой установки для комплекса «Нудоль».

              При этом американцы обвиняют Россию в том, что ранее делали сами в области противоспутниковой обороны. Например, в 2008 году они сбили аварийный американский спутник-шпион USA-193 при помощи ракеты SM-3, пущенной с борта крейсера «Лейк Эйри» в Тихом океане. Цель была поражена на высоте 246 км. Кроме того, противоракеты SM-3 могут перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) не только на среднем, как говорят США, но и на начальном участке полета.

              Годом ранее аналогичную атаку своего старого метеорологического спутника «Фэнъюнь-1С» предпринял Китай. Спутник был сбит на куда большей высоте – порядка 800 км, а его обломки, превратившись в космический мусор, стали представлять опасность для других спутников.

              Таким образом Россия не делает ничего из того, что уже не сделано другими военно-космическими державами, считают эксперты.

              «Мы просто совершенствуем свою противоракетную оборону. А-235 «Нудоль» – это не ударное и не наступательное оружие. Несмотря на эпидемиологические обстоятельства, которые складываются в нашей стране, у нас все идет по плану. А американцы традиционно пытаются найти повод обвинить Россию в агрессивных планах», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

              Он напомнил, что сейчас идут разговоры о продлении СНВ-3 и все инициативы Москвы встречают стойкое молчание со стороны США. «Перед выходом из ДРСМД американцы тоже придумывали истории: мол, мы хитрые, и испытываем ракету средней дальности, обманывая их. Они не желают вести диалог, но в прессе периодически возникают материалы о том, что «коварные русские» проводят испытания, расширяют свой арсенал», – отметил эксперт.

              Собеседник также подчеркнул: Россия, в отличие от США, всегда уведомляет Вашингтон о подобных испытаниях. «А вот когда американцы проводили испытания ракет средней дальности, они забыли нас оповестить. И только когда мы включили загоризонтные станции РЛС, мы увидели, что американцы проводят испытания баллистических ракет в Канаде», – сказал Леонков.

              В то же время руководитель Института космической политики Иван Моисеев напоминает: противоспутниковое оружие дает возможность стране показать силу в военно-политической сфере. Однако сейчас перед странами не стоит задача сбивать спутники, так как это может привести к реальным боевым действиям.

              «США, Китай и с недавних пор Индия располагают возможностью сбивать спутники. Причем США – в большей степени. Обычно в качестве мишени они берут свой спутник, который еще работает, но уже не представляет материальной ценности, и тренируются на нем», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

              «При этом возможность сбивать спутники вероятного противника является одним из базовых элементов безопасности государства и способом сорвать чьи-то военные планы в космосе», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан.

              «В космосе есть множество спутников-шпионов. Они контролируют практически всю поверхность Земли, потому представляют угрозу обнаружения. Кроме того, навигационные спутники обеспечивают наведение высокоточного оружия», – отметил собеседник.

              «Например, американские крылатые ракеты «Томагавк» при наведении с помощью бортового радиолокатора имели отклонение от цели порядка 150-200 метров. Когда для наведения стали применять спутниковую систему GPS, ошибка стала составлять единицы метров», – добавил эксперт.

              «То же самое касается работы российских систем, например, крылатых ракет «Калибр». Их широко примеряли для борьбы с террористами ИГИЛ* в Сирии, и они получали координаты для удара через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС», – отметил Лузан.

              В свою очередь экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) Сергей Хатылев ранее заявлял, что система противоракетной обороны А-235 «Нудоль» в сопряжении с зенитно-ракетным комплексом С-500 позволит обеспечивать не только плотную оборону столичного региона, но и гарантировать высокий уровень безопасности других частей страны.

              «А впоследствии, с увеличением выпуска и совершенствованием этих изделий, можно будет говорить уже о ПРО страны в целом и создании на этой основе воздушно-космической обороны всей Российской Федерации», – подчеркнул Хатылев.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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