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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» — во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...

Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Россия застрахует Китай от нападения США

              Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США    4 октября 2019, 14:30
              Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении?

              Президент Владимир Путин на завершившемся в четверг заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении, которая позволит кардинально повысить обороноспособность восточного партнера России.

              «Большой тайны, наверно, не открою. Все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН – систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», – сказал российский лидер.

              При этом президент отметил, что такая форма сотрудничества с Китаем не направлена против других стран. «Мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», – подчеркнул глава государства.

              Россия и Китай в последние годы регулярно проводят совместные учения, тем самым дополняя как военно-техническое сотрудничество, так и координацию геополитического уровня по ключевым международным вопросам. Но помощь Китаю в создании СПРН является действительно беспрецедентной с военно-политической и исторической точек зрения.

              Напомним, российская СПРН была создана в начале 70-х годов в Советском Союзе и продолжает успешно функционировать по сей день. Она состоит из наземного и космического эшелонов: наземный эшелон системы представлен радиолокационными станциями, а в космический эшелон входят спутники, двигающиеся по геостационарной орбите.

              Все вместе они призваны фиксировать факты запуска ракет, вычислять их траекторию и определять точку ядерного удара. При этом не имеет значения, установлены ли на ракетах противника ядерные боеголовки или нет. Сам факт ракетного пуска воспринимается как начало ядерного конфликта по умолчанию.

              Кроме того, в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, России пришлось искать различные варианты ответов на действия Вашингтона, в том числе обновляя собственную СПРН, потому как значение системы резко возросло – и приобретает особую важность.

              В феврале представители Минобороны уже сообщали, что «России фактически удалось завершить модернизацию» своей СПРН. Кроме того, после распада СССР в периферийном радиолокационном поле системы имелись «разрывы» из-за того, что часть средств СПРН оказалась на территории ныне независимых государств. Однако сейчас вдоль границ России создано сплошное радиолокационное поле, что гарантирует обнаружение баллистических ракет со всех направлений. Теперь схожая система появится и у Китая.

              По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, помощь Москвы в создании СПРН не только повысит геополитический статус и военные возможности Китая, но и продемонстрирует стратегический характер взаимодействия между Москвой и Пекином.

              «Это действительно огромный вклад России в стратегическую стабильность, поскольку Китай получает мощнейший инструмент для того, чтобы не стать жертвой первого обезоруживающего удара со стороны США», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. Эксперт уверен, что это «беспрецедентное событие, которое показывает степень честной координации и взаимодействия между Москвой и Пекином».

              Схожую точку зрения высказал газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. По его мнению, в случае создания СПРН Вашингтон лишится возможности нанести по Китаю внезапный ракетно-ядерный удар, а это означает, что Китай сможет своевременно ответить своим ракетно-ядерным ударом. «Это будет способствовать стабилизации ситуации в мире», – добавил эксперт.

              «При этом стоит учитывать, что создание такой системы не принесет никакой пользы России, скорее, наоборот. Сейчас Китай зависит от нас в вопросе системы противоракетного наблюдения, и поэтому он к нам испытывает дружеские чувства. Когда Китай будет иметь в своем распоряжении все технологии, которыми располагает Россия, или создаст аналогичные – он перестанет нуждаться в России как в защитнике. И это может негативно сказаться на российско-китайских отношениях», – отметил Сивков.

              В свою очередь Коротченко придерживается обратного мнения. Он считает, что такой шаг со стороны России поможет ей в продвижении собственных технологий в области загоризонтных радиолокационных станций. И кроме того, здесь можно говорить о коммерческой составляющей. «Но она в данной ситуации вторична, поскольку это поспособствует дальнейшему сближению России и Китая, выстраиванию общей политики в области безопасности», – подчеркнул эксперт.

              «Плюс это делает мир более предсказуемым, страхует его от Третьей мировой войны и удерживает США от военных планов в отношении Китая», – добавил Коротченко.

              В свою очередь бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск РФ Александр Лузан также считает, что Россия лишь выиграет от появления у Китая СПРН. Он напомнил, что наземный эшелон СПРН состоит, как правило, из станций двух типов: это РЛС большой дальности «Воронеж» и РЛС ближнего радиуса действия «Подсолнух».

              «Воронеж» обеспечивает обнаружение межконтинентальных баллистических ракет на дальности примерно 4–6 тысяч километров. А «Подсолнухи», работающие не отраженным лучом, а с некоторым огибанием земной поверхности, имеет смысл поставить на морском побережье Китая. Тогда они могут наблюдать и корабли за горизонтом, и ракеты средней и меньшей дальности. Для Китая это представляет наибольший интерес», – сказал Лузан газете ВЗГЛЯД.

              «Что касается космического эшелона СПРН – мы и здесь можем помочь китайцам с помощью размещения инфракрасных систем, которые обеспечивают раннее обнаружение стартов межконтинентальных баллистических ракет», – добавил эксперт.

              Для России же такое сотрудничество важно тем, что в случае создания единого информационного пространства и обмена данными с китайских РЛС «безопасность нашей страны с востока будет обеспечена еще лучше».

              «Владивосток и Приморье у нас защищены, а «в глубину» там ничего нет. Мы когда-то в Монголии пытались разместить свои комплексы, но не очень получилось. Потому если китайцы этот «язычок» закроют, то для России это будет очень важно», – отметил собеседник.  

              При этом США не смогут помешать российско-китайским планам с помощью военных средств. «С военной точки зрения США ничего не могут этому противопоставить. Но они, конечно, будут стараться давить политическими и экономическими инструментами. Где-то визы не выдадут, где-то санкции введут. Но это не критично. Безопасность важнее», – резюмировал Александр Лузан.

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