Россия застрахует Китай от нападения США

Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении?

Президент Владимир Путин на завершившемся в четверг заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении, которая позволит кардинально повысить обороноспособность восточного партнера России.

«Большой тайны, наверно, не открою. Все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН – систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», – сказал российский лидер.

При этом президент отметил, что такая форма сотрудничества с Китаем не направлена против других стран. «Мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», – подчеркнул глава государства.

Россия и Китай в последние годы регулярно проводят совместные учения, тем самым дополняя как военно-техническое сотрудничество, так и координацию геополитического уровня по ключевым международным вопросам. Но помощь Китаю в создании СПРН является действительно беспрецедентной с военно-политической и исторической точек зрения.

Напомним, российская СПРН была создана в начале 70-х годов в Советском Союзе и продолжает успешно функционировать по сей день. Она состоит из наземного и космического эшелонов: наземный эшелон системы представлен радиолокационными станциями, а в космический эшелон входят спутники, двигающиеся по геостационарной орбите.

Все вместе они призваны фиксировать факты запуска ракет, вычислять их траекторию и определять точку ядерного удара. При этом не имеет значения, установлены ли на ракетах противника ядерные боеголовки или нет. Сам факт ракетного пуска воспринимается как начало ядерного конфликта по умолчанию.

Кроме того, в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, России пришлось искать различные варианты ответов на действия Вашингтона, в том числе обновляя собственную СПРН, потому как значение системы резко возросло – и приобретает особую важность.

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В феврале представители Минобороны уже сообщали , что «России фактически удалось завершить модернизацию» своей СПРН. Кроме того, после распада СССР в периферийном радиолокационном поле системы имелись «разрывы» из-за того, что часть средств СПРН оказалась на территории ныне независимых государств. Однако сейчас вдоль границ России создано сплошное радиолокационное поле, что гарантирует обнаружение баллистических ракет со всех направлений. Теперь схожая система появится и у Китая.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, помощь Москвы в создании СПРН не только повысит геополитический статус и военные возможности Китая, но и продемонстрирует стратегический характер взаимодействия между Москвой и Пекином.

«Это действительно огромный вклад России в стратегическую стабильность, поскольку Китай получает мощнейший инструмент для того, чтобы не стать жертвой первого обезоруживающего удара со стороны США», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. Эксперт уверен, что это «беспрецедентное событие, которое показывает степень честной координации и взаимодействия между Москвой и Пекином».

Схожую точку зрения высказал газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. По его мнению, в случае создания СПРН Вашингтон лишится возможности нанести по Китаю внезапный ракетно-ядерный удар, а это означает, что Китай сможет своевременно ответить своим ракетно-ядерным ударом. «Это будет способствовать стабилизации ситуации в мире», – добавил эксперт.

«При этом стоит учитывать, что создание такой системы не принесет никакой пользы России, скорее, наоборот. Сейчас Китай зависит от нас в вопросе системы противоракетного наблюдения, и поэтому он к нам испытывает дружеские чувства. Когда Китай будет иметь в своем распоряжении все технологии, которыми располагает Россия, или создаст аналогичные – он перестанет нуждаться в России как в защитнике. И это может негативно сказаться на российско-китайских отношениях», – отметил Сивков.

В свою очередь Коротченко придерживается обратного мнения. Он считает, что такой шаг со стороны России поможет ей в продвижении собственных технологий в области загоризонтных радиолокационных станций. И кроме того, здесь можно говорить о коммерческой составляющей. «Но она в данной ситуации вторична, поскольку это поспособствует дальнейшему сближению России и Китая, выстраиванию общей политики в области безопасности», – подчеркнул эксперт.

«Плюс это делает мир более предсказуемым, страхует его от Третьей мировой войны и удерживает США от военных планов в отношении Китая», – добавил Коротченко.

В свою очередь бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск РФ Александр Лузан также считает, что Россия лишь выиграет от появления у Китая СПРН. Он напомнил, что наземный эшелон СПРН состоит, как правило, из станций двух типов: это РЛС большой дальности «Воронеж» и РЛС ближнего радиуса действия «Подсолнух».

«Воронеж» обеспечивает обнаружение межконтинентальных баллистических ракет на дальности примерно 4–6 тысяч километров. А «Подсолнухи», работающие не отраженным лучом, а с некоторым огибанием земной поверхности, имеет смысл поставить на морском побережье Китая. Тогда они могут наблюдать и корабли за горизонтом, и ракеты средней и меньшей дальности. Для Китая это представляет наибольший интерес», – сказал Лузан газете ВЗГЛЯД.

«Что касается космического эшелона СПРН – мы и здесь можем помочь китайцам с помощью размещения инфракрасных систем, которые обеспечивают раннее обнаружение стартов межконтинентальных баллистических ракет», – добавил эксперт.

Для России же такое сотрудничество важно тем, что в случае создания единого информационного пространства и обмена данными с китайских РЛС «безопасность нашей страны с востока будет обеспечена еще лучше».

«Владивосток и Приморье у нас защищены, а «в глубину» там ничего нет. Мы когда-то в Монголии пытались разместить свои комплексы, но не очень получилось. Потому если китайцы этот «язычок» закроют, то для России это будет очень важно», – отметил собеседник.

При этом США не смогут помешать российско-китайским планам с помощью военных средств. «С военной точки зрения США ничего не могут этому противопоставить. Но они, конечно, будут стараться давить политическими и экономическими инструментами. Где-то визы не выдадут, где-то санкции введут. Но это не критично. Безопасность важнее», – резюмировал Александр Лузан.

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