Почему Владимир Путин назвал отношения с Китаем союзническими

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3 октября, четверг  |  Последнее обновление — 23:53  |  vz.ru
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Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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ФБР в вербовке россиян совершило три глупых ошибки

В одной короткой фразе «рекламщики» ФБР налепили сразу три грубых ошибкиФото: ВЗГЛЯД
Американская спецслужба совершенно официально предложила россиянам включиться в шпионаж в пользу США. Пока что рекламную кампанию ФБР в Facebook губит «очень плохое образование при большом самомнении», но недооценивать работу спецагентов в сетях не следует. На кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие? Подробности...
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Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

По словам выпускников «Бастиона», курсы развеивают всякие романтические иллюзии о войнеФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Организаторы курсов «Бастион» учили военкоров, как беречь себя на линии фронта, однако вряд ли продумали линию собственной обороны с юридической стороны. Получивший на курсах травму репортер МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов подал на «Бастион» жалобу, причем не в суд, а сразу в СК. И тут выяснилось, что организаторы, похоже, забыли взять с курсантов расписки об отсутствии претензий «в случае чего». Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Российские издания подхватили публикацию норвежских СМИ о «высадке российских войск в Норвегии». «Новая газета» опубликовала то, что сочла доказательством присутствия российских спецназовцев на норвежской территории, в частности, Шпицбергене. Почему этим доказательствам нельзя верить и какие шитые белыми нитками нелепости в них присутствуют? Подробности...
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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              Почему Владимир Путин назвал отношения с Китаем союзническими

              Владимир Путин на заседании Валдайского клуба   3 октября 2019, 22:55
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Выступления Владимира Путина на клубе «Валдай» всегда привлекают повышенное внимание – президент откровенно высказывается как о текущих мировых проблемах, так и о стратегических задачах. Но в этот раз на заседании в Сочи прозвучало без преувеличения историческое заявление – на тему российско-китайских отношений. Путин охарактеризовал их как союзнические.

              Нынешнее заседание «Валдая», посвященное Азии, будет необычным – это можно было заключить уже по составу высокопоставленных гостей. Если раньше перед экспертами выступал только президент Путин, то в этот раз вместе с ним на вопросы отвечали еще четверо глав государств – лидеры Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин.

              Правда, вопросов им досталось не так много, отчасти из-за того, что простодушный филиппинец Дутерте нещадно перебрал время, отвечая на первый же вопрос. При этом рассуждения Дутерте были хоть и многословны, но, безусловно, интересны. И когда он рассуждал о своей любимой теме борьбы с наркоторговцами, и когда говорил об отношениях своей страны с США. Владимир Путин потом даже переадресовал один из вопросов своему филиппинскому коллеге. Причем видно было, что ему интересен его ответ.

              Сам президент России отвечал на разные темы, и не только касающиеся азиатской тематики. Не обошлось, естественно, без Трампа и Украины. Но самыми важными стали слова Путина, сказанные им по поводу страны, 70-летие установления дипломатических отношений с которой отмечалось накануне – Китайской Народной Республики.

              Причем Путина напрямую спрашивали про Китай всего один раз, и был еще один косвенный вопрос про сдерживание Китая американцами. Но президент по разным поводам возвращался к теме Китая. Настоящей сенсацией стала данная им характеристика отношений двух стран:

              «У нас беспрецедентно высокий уровень доверия, сотрудничества. Это союзнические отношения, многопланового стратегического партнерства».

              Путин, по сути, впервые охарактеризовал отношения двух стран таким образом. До этого он сделал то же самое 6 сентября во Владивостоке, на встрече с местными общественниками:

              «У нас особые отношения сложились за последнее десятилетие, действительно союзнические, стратегические».

              Но тогда парадоксальным образом эти слова не заметили ни российские, ни зарубежные СМИ. Теперь же они были сказаны на площадке, за которой наблюдает весь мир. И это заявление будет иметь важнейшее значение. Не просто потому, что слова для китайцев и русских имеют особое значение, а слово «союзник» не употреблялось ни нами, ни китайцами с начала 60-х годов, но и благодаря другим словам о Китае, сказанным в четверг Владимиром Путиным.

              Не было ничего удивительного в том, что он подчеркнул свои очень близкие, дружеские отношения с Си Цзиньпином, назвав того политиком мирового уровня – Путин уже не раз делал это, и 30 их встреч за шесть лет придают этому серьезный вес. Но Путина дважды спросили о индо-тихоокеанской стратегии, которую продвигают США и которая направлена на сдерживание Китая. Штаты действительно давно уже пытаются выстроить дугу от Индии до Японии, чья антикитайская направленность вызывает озабоченность даже у имеющего серьезные вопросы к Пекину Дели. Но ответ Путина индийскому профессору был очень конкретен:

              «По поводу попыток сдержать Китай: я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он, тот, кто будет это делать, поймет, что это невозможно. И в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон. Во всяком случае, такое возможное развитие событий я считаю деструктивным и вредным».

              Понятно, что речь идет о США – называть их в данном случае нет надобности. Чуть позже, отвечая на вопрос от отношениях с Китаем, Путин употребит термин «союзнические», чего раньше не позволял себе ни он, ни Си Цзиньпин.

              И это притом что и председатель КНР, и президент России постоянно говорят о том, что отношения двух стран переживают наилучший этап в истории своего развития, Россия с Китаем являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, указывают на беспрецедентный доверительный характер как личных, так и государственных отношений. Однако слова «союзник» сознательно избегали. Отчасти из-за нежелания проводить параллели с «великой дружбой» 50-х годов, которая закончилась ссорой и разрывом, отчасти из-за своеобразной геополитической маскировки.

              Но отношения стран вышли на уровень, при котором не называть вещи своими именами уже невозможно. Это не значит, что завтра Путин и Си подпишут договор о военном союзе и взаимопомощи. Это означает, что и без официально зафиксированных на бумаге военно-политических обязательств двух стран мы по сути стали союзниками в полном смысле этого слова. Не старшим и младшим, не ведущим и ведомым, а абсолютно равноправными и осознанными союзниками в деле преобразования миропорядка.

              Как будто специально для сомневающихся в такой трактовке слов Путина сам президент рассказал вчера еще об одной области нашего сотрудничества:

              «Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия».

              Совместные военные учения двух стран в последние годы стали обычным делом, дополнив длящееся уже давно военно-техническое сотрудничество. Геополитическая координация в самых разных регионах мира тоже усиливается, не говоря о том, что Россия и Китай входят в состав Шанхайской организации сотрудничества, на которой лежит забота о поддержании безопасности в Центральной Азии. Было много рассуждений о возможном преобразовании ШОС в военный блок по типу НАТО – но ни России, ни Китаю это не нужно.

              Тем более что с расширением ШОС, в которую уже вступили Индия и Пакистан (а на очереди Иран), сферой его ответственности становится по сути Азия как таковая. Россия и Китай не хотят никого пугать – неслучайно Путин в четверг снова подчеркнул, что «мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга». Наоборот, объединение усилий и стратегий двух стран направлено на реализацию простой идеи: народы Евразии должны сами определять свою судьбу. То, что это неизбежно приведет к вытеснению, в частности, из Азии атлантических игроков, в первую очередь США – это их проблема, а не России и Китая.

              В конце концов, это же они пришли к нашим границам – и российским, и китайским – и пытаются сдерживать две великие державы. Укрепляя тем самым их и так совершенно естественные союзнические отношения.


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