Путин предостерег от попыток сдерживания Китая

Президент Владимир Путин заявил, что попытки сдерживать Китай «по определению невозможны».

Такие действия российский лидер назвал деструктивными и вредными, передает ТАСС.

Глава государства также отметил, что Россия выступает против создания новых блоков, схожих с Североатлантическим альянсом.

«Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Северной Атлантики после Второй мировой войны», – сказал президент.

Ранее Путин предложил создать в регионе Персидского залива организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.