Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.

Он напомнил, что в июле Россия представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, которая «с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации» остается «более чем актуальной» до сих пор, передает ТАСС.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран Залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства», – сказал он.

Летом США призвали другие страны объединиться в коалицию для защиты судов в Персидском заливе. К коалиции присоединилась Великобритания, однако многие страны ЕС отказались посылать свои корабли по призыву Вашингтона, предлагая свой проект обеспечения безопасности в регионе.

Сообщалось, что с ноября 2019 года международная коалиция во главе с США планирует начать патрулирование Персидского залива.

При этом Тегеран предлагает создать в Персидском заливе свою коалицию по безопасности под эгидой ООН. Предполагается, что в ней должны участвовать Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.