США остались без ключевых военных союзников

От США отвернулись два главных союзника по НАТО – Германия и Франция. Берлин и Париж отказались создавать коалицию против «иранской агрессии» и посылать свои корабли в Персидский залив. По мнению экспертов, отказ европейцев вряд ли повлияет на военные планы США, но станет отправной точкой для возрождения Европы как самостоятельного центра силы.

Требование США к союзникам создать «военно-морские силы» для «свободы передвижения» судов в Персидском заливе стали почвой для новых трений в отношениях Европы с Вашингтоном, написала в воскресенье французская газета Le Monde. По данным издания, Франция и Германия, которые являются участницами иранской ядерной сделки, категорически не согласны с предложением Вашингтона о создании коалиции против «иранской агрессии» в Ормузском проливе и не собираются посылать туда свои корабли.

Напомним, после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero, Вашингтон призвал страны Европы, Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния Ирану. После этого Британия направила туда два эсминца. В то же время министр обороны Франции Флоранс Парли объявила, что присутствие иностранных войск лишь добавит трудностей во взаимоотношения с Ираном, когда решается судьба ядерного соглашения.

Без энтузиазма восприняли эту идею также Бельгия и Нидерланды, а Германия и вовсе оказалась под огнем американской критики. При этом новый министр обороны ФРГ не исключает участия Германии в европейской миссии без присоединения к планам США, а вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Штольц назвал военный конфликт «самым худшим» сценарием, который поставит под угрозу морскую навигацию в регионе.

В свою очередь газета Der Spiegel отметила, что в отношениях между Берлином и Вашингтоном демарши случались и раньше, однако именно сейчас Германия сформулировала четкий отказ от участия в военных операциях США. Теперь даже самые ярые приверженцы оси «Берлин – Вашингтон» выступают против участия бундесвера в военной миссии США.

Таким образом Дональд Трамп повлиял на политику Германии сильнее, чем любой из его предшественников, отмечает Der Spiegel и напоминает, что в 2003 году Германия отказалась вовлекаться в войну против Ирака под девизом «мы больше не будем участвовать во всем, что вы требуете». Теперь, по мнению издания, девиз сменился: «Мы будем участвовать только там, где не участвуете вы».

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Стоит отметить, что в других масштабных военных кампаниях США европейские союзники играли разную роль. Например, на войну в Афганистан Германия отправила один из крупнейших контингентов в несколько тысяч военных, в то время как Франция отправила менее двухсот бойцов. Вторжению в Ирак Берлин и Париж всячески сопротивлялись, понимания губительность военной интервенции для всего Ближнего Востока.

Но спустя десятилетие военно-воздушные и военно-морские силы Франции сыграли одну из ключевых ролей во время интервенции стран НАТО в Ливию, которая привела к убийству Муаммара Каддафи и до сих пор продолжающейся гражданской войне.

Не остался без участия Франции и Германии конфликт в Сирии. Причем если Германия ограничилась небольшим представительством своих ВВС, то Париж не стесняется использовать авиацию и флот для нанесения ударов по Сирии, а также участвует в финансировании сирийской оппозиции. Почему же в таком случае Франция и Германия отказались поддержать идею Вашингтона отправить войска в Персидский залив?

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, Париж и Берлин отказались от участия в операции не только потому, что это противоречит их экономическим интересам, но и потому, что у них нет военных возможностей повлиять на действия США.

«Всякий раз, когда нужно чем-то рискнуть – у Европы нет никакого проявления воли.

Этот отказ не означает, что Европа сказала дяде Сэму нет с военной точки зрения.

Европа просто вообще не в состоянии что-либо сделать по данному вопросу», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

По его словам, поведение Парижа и Берлина выглядит предельно унизительно для всего Старого Света. «Это как ответ на провокацию: «Вам слабо?». И они гордо так отвечают: «Да, слабо!», – сказал Дробницкий.

Он также отметил, что с военной точки зрения от решения Германии и Франции Вашингтону ни холодно ни жарко. «В США главная забота – чтобы какой-нибудь дурак не нажал на кнопку. Чтобы все ограничилось давлением на Иран, а не войной. И это следует из действий Трампа, при том, что есть ястребиное крыло во главе с Джоном Болтоном, который требует эту кнопку наконец нажать», – считает политолог.

Он напомнил, что Франция и Германия, в отличие от Южной Кореи и Японии, не любят военно-морских авантюр, начиная от самых простых маневров и заканчивая демонстрацией силы в регионе, который накален до предела. «У них ни сил нет, ни опыта большого», – констатировал эксперт.

А вот с политической точки зрения отказ Парижа и Берлина от участия в операции говорит о все большем расколе между странами НАТО. «Во-первых, европейские участники ядерной сделки недовольны тем, что страны ЕС оказались под вторичными санкциями против Ирана. Во-вторых, очевиден и раскол с Британией, которая поддержала инициативу США», – пояснил Дробницкий.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также считает, что отказ европейских стран от участия в антииранских планах Вашингтона не повлияет на ситуацию с военной точки зрения.

«Это ничего не даст, поскольку основную силу там будут составлять США. Что касается Франции и Германии, их отказ имеет чисто политическое и экономическое значение. Тем самым они жестко дистанцируются от американского давления на Иран. И в Европе уже приняты меры, чтобы обойти американские санкции и выйти из той системы расчетов, которую контролируют США», – сказал военный эксперт.

При этом Сивков согласился с Дробницким в плане того, что блок НАТО перестал быть однородным и продолжает раскалываться.

«В случае острой ситуации НАТО не станет действовать как единая организация. Например, если США будут раскручивать военный конфликт с Россией, то, учитывая российский ракетно-ядерный потенциал, Европа откажется поддерживать США. И тогда Вашингтон окажется в конфликте с Москвой один на один», – спрогнозировал эксперт.

А вот с экономической точки зрения поведение Берлина и Парижа говорит об их желании обеспечить безопасность своих танкеров, но не за счет их сопровождения боевыми кораблями, а за счет поддержания мирных отношений с Ираном, считает Сивков.

«Это все из серии того, когда Франция и Германия отказались отправлять свои войска в Ирак. Надо понимать, что сейчас в западной цивилизации есть два блока, которые конфликтуют между собой. Это англосаксонская ось в лице Лондона и Вашингтона, и ось Париж – Берлин, которые хотят восстановить статус старой Европы как геополитически состоятельного центра силы», – добавил эксперт.

«И проблема состоит в том, что за последние десятилетия Европа исчезла с карты мира как военный игрок. Они сегодня не способны производить зенитные ракетные комплексы, не имеют самостоятельно производимых истребителей, самолетов радиолокационного дозора и так далее. Но через 20-30 лет Европа выйдет на самостоятельные позиции, что наверняка приведет к конфликту с Британией и США», – резюмировал Сивков.

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