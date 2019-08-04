В Германии констатировали полный отказ Берлина от участия в военных операциях США

Демарши случались в отношениях между Берлином и Вашингтоном и раньше, однако именно сейчас Германия сформулировала четкий отказ от участия в военных операциях США, пишет Der Spiegel.

Издание напоминает о шпионском скандале во времена Барака Обамы, когда стало известно о массовой прослушке телефонов немецких граждан, в том числе телефона канцлера Ангелы Меркель. Также указывается, что Берлин не принял жесткую линию Обамы по отношению к России. Однако немецкие сторонники трансатлантического союза были уверены, что Германия не будет уклоняться от участия в военных операциях США, передает RT текст статьи.

Но теперь, пишет автор статьи, ситуация изменилась: даже самые ярые приверженцы оси «Берлин-Вашингтон» выступают против участия бундесвера в военной миссии США в Персидском заливе.

«Если Германия или ЕС примут участие в операции США, то они таким образом выразят поддержку политике Вашингтона в регионе», – приводятся в статье слова экс-министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриеля.

Отказ Германии показывает, что Дональд Трамп повлиял на политику Германии сильнее, чем любой из его предшественников, отмечает Der Spiegel. Издание напоминает, что 2003 году Германия отказалась участвовать в войне против Ирака, но тогда это проходило под девизом «мы больше не будем участвовать во всем, что вы требуете». Теперь, по мнению издания, девиз сменился: «Мы будем участвовать только там, где не участвуете вы».

Однако, считает издание, проблема в том, что для резкой смены ориентиров у Германии не хватает ресурсов – некому заменить США в качестве главного союзника.

Der Spiegel резюмирует, что неясно, поддержит ли Берлин общеевропейскую миссию в Ормузском проливе, но точно известно одно: в американской операции Германия принимать участия не будет.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин не согласны с предложением Вашингтона о создании коалиции против «иранской агрессии» в Персидском заливе, и не собираются посылать туда свои корабли.