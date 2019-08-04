Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву США

Париж и Берлин не согласны с предложением Вашингтона о создании коалиции против «иранской агрессии» в Персидском заливе, и не собираются посылать туда свои корабли, пишет Le Monde.

Требования США о создании «военно-морских сил» для «свободу передвижения» судов в Персидском заливе стали почвой для новых трений не только в отношениях Европы с Вашингтоном, но и между Германией и Великобританией, которые являются участниками ядерной сделки 2015 года, передает RT текст статьи Le Monde.

Издание отмечает, что после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero Вашингтон призвал страны Европы, Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния «иранской агрессии». После этого Британия направила туда два эсминца.

В то же время министр обороны Франции Флоранс Парли обявила, что присутствие иностранных войск только добавит трудностей во взаимоотношения с Ираном, когда решается судьба ядерного соглашения.

«Париж выступает за подход, основанный на дипломатии, улучшение координации с действиями западных стран и обмена информацией», – пишет издание.

Без энтузиазма восприняли эту идею также Бельгия и Нидерланды, а Германия вновь попала под огонь американской критики. При этом новый министр обороны ФРГ не исключает участия Германии в европейской миссии без присоединения к миссии США, а вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Штольц вообще назвал военный конфликт в регионе «самым худшим» сценарием, которое как раз поставит морскую навигацию в регионе под угрозу.

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл в ответ заявил, что «Америка пожертвовала собой, чтобы помочь Германии стать частью Запада», и добавил, что в ФРГ 34 тыс. американских солдат, на содержание которых Вашингтон тратит миллиарды долларов.

28 июля эсминец ВМС Великобритании «Дункан» (HMS Duncan) вошел в воды Персидского залива.

Также сообщалось, что несколько европейских стран поддержали идею патрулирования Ормузского пролива для обеспечения свободы навигации. Предложение о патруле высказала Великобритания, однако Пентагон отказался заниматься этим.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В Иране заявили, что задержали танкер «в связи с нарушением международных правил». После этого британская сторона пригрозила Ирану военной силой.

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