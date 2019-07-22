Британия пригрозила Ирану военной силой

Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что Ирану следует быть готовым к увеличению военного присутствия стран Запада у его берегов в случае, если Тегеран продолжит «вести себя опасным образом».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее британские СМИ сообщили, что разведка страны расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о задержании Ираном британского судна Stena Impero, среди членов экипажа которого оказались трое россиян.