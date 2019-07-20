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20 июля, суббота  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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Теория вероятности рисует новую картину «высадки американцев на Луну»

Эти кадры стали знаменитыми - но и их сегодня подвергают сомнениюФото: NASA/Neil A. Armstrong
Пятьдесят лет назад американцы, как считается, совершили величайший космический подвиг – человек впервые высадился на Луне. Уже в тот момент у скептиков возникли подозрения, что вся программа американской высадки на Луну была одной огромной мистификацией. Почему же версия о «лунном заговоре» столь же живуча, как и версия о «лунной победе»? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством, как таковым. Подробности...
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Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
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Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
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              Почему Иран не отпускает российских моряков

              Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках Ирана   20 июля 2019, 17:00
              Фото: Stena Bulk/Reuters
              Текст: Андрей Резчиков

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              Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero?

              Россия будет защищать россиян, находящихся на борту задержанного Ираном британского танкера Stena Impero, и предпринимать меры по их освобождению. Об этом в субботу заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. «Мы своих граждан не должны оставлять ни при каких условиях, что бы ни произошло, по каким бы причинам они ни были там где-то задержаны  Мы должны каждый раз сначала их защитить, а потом принимать меры», – сказал Чепа РИА «Новости».

              По мнению парламентария, ситуация с танкером продолжает нагнетать обстановку вокруг Ирана со стороны США.

              Британский танкер в Ормузском проливе задержал накануне вечером Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). Судно шло под британским флагом и направлялось в Саудовскую Аравию (из Фуджейры в Эль-Джубайль). По сообщениям из Ирана следует, что в Ормузском проливе танкер Stena Impero допустил столкновение с рыболовецкими судами, хотя те подавали предупредительные сигналы, и не отреагировал на сигналы бедствия. Кроме того судно загрязняло воду и не реагировало на предупреждения, отключив транспондер. Также танкер проходил через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа судов. Решение задержать Stena Impero было принято после того, как рыболовные суда сообщили береговым службам о столкновении.

              Операция проводилась с участием боевых катеров и вертолета. ВМС КСИР сопроводили Stena Impero в порт Бендер-Аббас, где судно будет находиться до конца расследования инцидента. Экипаж в полном составе остается на борту.

              Танкер принадлежит компании Stena Bulk & Northern Marine Management. Там утверждают, что в момент задержания судно находилось в международных водах. Всего на борту 23 человека, в том числе трое россиян. Двое из них – вторые механики, а третий – электромеханик. Остальные – граждане Филиппин, Индии и один латыш.

              Посольство России в Тегеране заявило, что дипломаты находятся в постоянном контакте с властями Ирана и продолжают выяснять детали произошедшего. Однако установить связь с моряками не удается.

              Вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова отмечает, что судьба российских моряков прояснится после того, как иранские власти проведут расследование инцидента. «Одно дело, если суда просто столкнулись и речь пойдет о возмещении материального ущерба, другое – если в результате столкновения погибли люди. С точки зрения Морского международного права, если нет отягчающих обстоятельств, то можно внести финансовое обеспечение и отпустить судно вместе с экипажем», – сказал Кулистикова газете ВЗГЛЯД.

              В данном случае, подчеркивает эксперт,

              судьба моряков будет решаться по морским законам и добиться освобождения моряков до завершения расследования весьма проблематично.

              По ее словам, России остается задействовать все свои рычаги по каналам Министерства иностранных дел. «Неважно, механики они или электрики – все должны дать показания. При таких расследованиях опрашивают всех членов экипажа. Моряки имеют право на адвоката», – отметила эксперт.

              Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что кроме Stena Impero КСИР задержал в Ормузском проливе и танкер Mesdar, который шел под флагом Либерии. Как уточнило иранское агентство Fars, этот танкер был остановлен ненадолго, а затем продолжил движение.

              Свою обеспокоенность по поводу Stena Impero выражал и МИД Франции. Там призвали иранские власти освободить танкер в кратчайшие сроки и уважать принципы свободы навигации в Персидском заливе. А в самом задержании французы увидели ущерб деэскалации в регионе.

              Это не первый подобный инцидент за последнее время. В начале месяца британские морпехи задержали иранский супертанкер Grace 1 в Гибралтаре под предлогом нарушения санкций в отношении Сирии. А 10 июля, как сообщали в Лондоне, в Ормузском проливе корабль ВВС Великобритании HMS Montrose не позволил иранским катерам захватить судно под флагом Великобритании.

              По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, обострение обстановки в Персидском заливе может послужить поводом для США усилить свое военное присутствие в регионе. «Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции «по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива», – пишет Косачев в Facebook.

              Сенатор отметил, что Пентагон готовит международную морскую операцию «Страж» по обеспечению безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке.

              «То, как стремительно было объявлено о ее разработке, подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе – и дождались», – подчеркнул Косачев.


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