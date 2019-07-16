Тегеран объяснил пропажу танкера из ОАЭ у берегов Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объяснил, что случилось с иностранным танкером, который несколько дней назад пропал у берегов Ирана во время прохода через Ормузский пролив.

По словам Мусави, иностранный танкер из-за технической неисправности был отбуксирован иранскими ВМС в территориальные воды Исламской Республики после получения ответного сигнала на запрос об оказании помощи, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadin.

«Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами», – подчеркнул официальный представитель МИД Ирана.

По словам дипломата, танкер будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.

Ранее стало известно, что несколько дней назад танкер из ОАЭ во время прохода через Ормузский пролив внезапно изменил курс в сторону Ирана и перестал подавать данные о местоположении.

Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран. После этого США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе.

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