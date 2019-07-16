Танкер из ОАЭ сменил курс в сторону Ирана и перестал передавать координаты

Танкер Riah, приписанный к Объединенным Арабским Эмиратам, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отошел от курса в сторону Ирана и перестал подавать данные о местоположении, пишут СМИ.

Танкер ходит под флагом Панамы, что именно произошло с судном, пока неясно, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Рress.

Отмечается, что обычно Riah двигался из Дубая на западном берегу ОАЭ, пересекал Ормузский пролив и останавливался в Эль-Фуджайре на восточном берегу страны.

Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран. После этого США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе.